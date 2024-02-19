影／台灣黑熊添新成員 自動相機直擊發情、獵食畫面
林業及自然保育署嘉義分署在嘉義、台南山區設有自動相機，捕抓野生動物照片並監控環境及生態，近期回收照片驚喜發現，首次拍攝到2隻小熊跟在母熊身後活動，樂見黑熊族群增添新生命，也拍攝到母熊發情、水鹿洗泥巴浴等照片，增加豐富生態保育教材。
嘉義分署表示，2017年起進行野生動物族群動態監測，在嘉義、台南山區架設自動相機，近期回收照片發現捕抓許多精采畫面，包括台灣黑熊發情、水鹿洗泥巴浴、黃喉貂飲水、野豬群覓等，也拍到黑枕藍鶲振翅飛翔，以及山羌發現相機的凝視鏡頭，逗趣模樣相當可愛。
嘉義分署指出，近期回收照片發現，黑熊監測計畫的長期監測樣區，首次拍攝到2隻小熊跟在母熊身後活動的照片，樂見黑熊族群再增添新生命，另也拍攝到發情的母熊，畫面中可見膨大的外生殖器，且也在楠梓仙溪流域回收相機資料時，驚奇發現直擊黑熊覓食鏡頭。
嘉義分署表示，長期監測樣區以山羌相對豐富度最高、台灣獼猴次之。山羌、山羊、野豬、鼬獾、白鼻心及台灣獼猴廣泛分布低海拔到高海拔樣點；黑熊、黃喉貂、黃鼠狼及水鹿主要分布中高海拔，但黃喉貂及水鹿有往低海拔擴散現象；麝香貓、食蟹獴及穿山甲分布中低海拔為主。
嘉義分署分析，2021至2023年各物種族群變動大多維持穩定，鼬獾、食蟹獴及麝香貓有緩慢上升趨勢，而狩獵自主管理計畫針對主要狩獵的哺乳動物山羌、水鹿、野豬和山羊族群進行監測，從2017至2023年並未發現有族群下降趨勢，顯示目前原住民申請的狩獵利用對野生動物族群尚不造成影響。
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