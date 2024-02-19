影／台灣黑熊添新成員 自動相機直擊發情、獵食畫面

林業及自然保育署嘉義分署在嘉義、台南山區設有自動相機，捕抓野生動物照片並監控環境及生態，近期回收照片驚喜發現，首次拍攝到2隻小熊跟在母熊身後活動，樂見黑熊族群增添新生命，也拍攝到母熊發情、水鹿洗泥巴浴等照片，增加豐富生態保育教材。

嘉義分署表示，2017年起進行野生動物族群動態監測，在嘉義、台南山區架設自動相機，近期回收照片發現捕抓許多精采畫面，包括台灣黑熊發情、水鹿洗泥巴浴、黃喉貂飲水、野豬群覓等，也拍到黑枕藍鶲振翅飛翔，以及山羌發現相機的凝視鏡頭，逗趣模樣相當可愛。

嘉義分署指出，近期回收照片發現，黑熊監測計畫的長期監測樣區，首次拍攝到2隻小熊跟在母熊身後活動的照片，樂見黑熊族群再增添新生命，另也拍攝到發情的母熊，畫面中可見膨大的外生殖器，且也在楠梓仙溪流域回收相機資料時，驚奇發現直擊黑熊覓食鏡頭。

嘉義分署表示，長期監測樣區以山羌相對豐富度最高、台灣獼猴次之。山羌、山羊、野豬、鼬獾、白鼻心及台灣獼猴廣泛分布低海拔到高海拔樣點；黑熊、黃喉貂、黃鼠狼及水鹿主要分布中高海拔，但黃喉貂及水鹿有往低海拔擴散現象；麝香貓、食蟹獴及穿山甲分布中低海拔為主。