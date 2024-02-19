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就服員夯 雲嘉南分署今年訓練2000名投入市場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
個人照顧工作人員職缺，求職意願激增，雲嘉南分署今年委託轄區地方政府將開設70班照服員職訓課程，預計訓練2000名照服員投入市場。圖／勞動部雲嘉南分署提供
個人照顧工作人員職缺，求職意願激增，雲嘉南分署今年委託轄區地方政府將開設70班照服員職訓課程，預計訓練2000名照服員投入市場。圖／勞動部雲嘉南分署提供

缺工問題讓業界傷神，勞動部雲嘉南分署統計，去年協助轄區逾3400名二度就業婦人重返職場，有鑑於個人照顧工作人員（照服員）需求大增，今年將委託轄區地方政府將開設70班職訓課程，預計訓練2000名投入市場。

雲嘉南分署長劉邦棟說，我國女性勞參率在25-29歲接近9成後就因婚育、照顧家庭等因素離職而降低，50歲後更低於日、韓，鼓勵女性重返職場，有助紓緩產業缺工問題。

雲嘉南分署資料顯示，112年度雲嘉南地區二度就業婦女求職者較上年度(111年)增加約600人(14.05%)，以南市及雲林縣增加較多，多集中於45-59歲(佔整體增加幅度63.93%)。

而二度就業婦女最想做的工作前三名為「一般及文書事務人員」(16%)、「採礦、營建、製造及運輸勞力工」(14%)、「生產機械設備操作人員」(13%)。

特別的是，近年「個人照顧工作人員」求職意願激增；112年度較111年度增加50.67%，較110年度增加165.88%，年齡集中在39-59歲，顯示二度就業婦女因家庭原因退出勞動市場，較能同理家庭運作及擅長家庭溝通，在個人照顧較為細心及耐心，相對易上手，是求職意願大增原因。

為此，雲嘉南分署順應趨勢，今年委託轄區地方政府將開設70班照服員職訓課程，預計訓練2000位照服員投入市場。

雲嘉南分署說，鼓勵因家庭因素離開職場180天以上的婦女重返就業，勞動部去年9月推出「婦女再就業計畫」，包含再就業獎勵、自主訓練獎勵、雇主調整工時獎勵3大措施，其中再就業獎勵為婦女找到工作穩定就業滿3個月即可領取補助最高3萬元；而自主訓練獎勵是婦女參加自主訓練並辦理求職登記，發給2萬元，完成訓練180日內就業者，再發給1萬元；另若雇主提供可調整工時新職缺，並雇用符合計畫資格婦女，每雇用1人，雇主最長可領12個月、最高可獲3.6萬元「工時調整獎勵」。

劉邦棟說，歡迎女性朋友就近向就業中心尋求協助，或撥0800-777-888洽詢。

鼓勵因家庭因素離開職場的婦女重返就業，勞動部推出「婦女再就業計畫」，讓勞雇都受益。圖／勞動部雲嘉南分署提供
鼓勵因家庭因素離開職場的婦女重返就業，勞動部推出「婦女再就業計畫」，讓勞雇都受益。圖／勞動部雲嘉南分署提供

求職 重返職場

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