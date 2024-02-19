鹽水蜂炮炮城今年上看400座創新高 檢查後才能使用

聞名全台的台南鹽水蜂炮元宵節民俗遶境活動，23日啟炮、24日登場，不少商家連日來忙著綁蜂炮，每座炮城由數萬至數十萬支衝天炮組成；鹽水武廟指出，今年登記炮城可望達400座，暴增5成，且元宵夜適逢周休假日，勢必吸引大批人潮湧入，活動將是疫後最大規模。

前年有檳榔業者端出全台最大炮城尺寸長48公尺、高6公尺，炮架有24座，號稱逾60萬支蜂炮，讓外界驚呼連連，不少商家、團體日來都在忙趕工製作炮城，網路社群也紛紛釋出各自打造的炮城照片，多達數十層架子，網友直呼「今年炮城都不小」。

鹽水武廟初步統計，目前登記炮城逾300座，主委翁再進說，距離22日登記截止日還有幾天，有機會達400座，估計較去年增加5成以上。

23日上午8點在武廟前啟炮儀式，遶境路線分5條路線，活動重頭戲在24日，晚上7點神轎陣頭犁炮城完，隨即各陣頭遶境鹽水鬧區，沿途將各炮城齊發，至於主舞台鹽水國中，當晚9點半在鹽水國中操場設置主炮城施放大量蜂炮，讓民眾體會「犁蜂炮」刺激感。

市府表示，已公告北門路、信義路、治水路、忠孝路圍成的區域，24日下午3點到隔天上午8點封閉管制，自行開車者可在國道1號新營交流道往鹽水方向下交流道 ，停放新營工業區、岸內糖廠、清泉路、公三停車場等，建議多搭大眾運輸工具，可在新營火車站對面新營客運總站，轉乘到鹽水站，不過須注意鹽水往新營末班公車發車時間為凌晨1點、新營往台南末班火車為晚上11點15分自強號。

炮城蓄勢待發，相關安全問題也引發關注；南市消防局長李明峯說，南市爆竹煙火施放管制自治條例已明定禁止使用塑膠製造蜂炮，炮城檢查合格才能施放，違反者將處3萬元到15萬元罰鍰。