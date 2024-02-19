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龍崎光節空山祭吸引10萬人潮 錢潮也讓商家合不攏嘴

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
被譽為全國最美山林燈節「龍崎光節-空山祭」昨晚落幕，台南市文化局統計共湧入近10萬觀展人次。圖／南市文化局提供
被譽為全國最美山林燈節「龍崎光節-空山祭」昨晚落幕，台南市文化局統計共湧入近10萬觀展人次。圖／南市文化局提供

被譽為全國最美山林燈節「龍崎光節-空山祭」昨晚落幕，台南市文化局統計共湧入近10萬觀展人次，春節連假更累計近2.2萬人次參觀，為龍崎地區帶來大量人潮與商機錢潮，更使龍崎成為社群媒體上的熱門打卡景點，除達成「空山不空」的核心精神，未來將持續用藝術為在地創造新能量。

2024年第5屆「龍崎光節-空山祭」以「龍火餘燼」為題，歷經48天展期後，昨落幕。南市文化局指出，空山祭口碑行銷威力驚人，活動愈到後期愈熱，假日場次不僅場場爆滿，平日也是人潮洶湧。

活動期間搭配的活動，如後山餐桌、竹編工作坊、在地生態導覽及天文觀星等深受民眾喜愛，讓民眾體驗在夜間山林追尋藝術光影外，也能搭配相關活動深入瞭解龍崎在地的產業、地景、生態之美。此外，空山祭期間限定的崎聚市集，而展場周邊的攤商、超商、 鄰近的土雞城及咖啡廳等商家，幾乎都高朋滿座，讓山城小鎮帶來人潮、錢潮，更讓南關線在地特色產業有更多通路，帶動經濟效益。

文化局指出，龍崎光節空山祭雖然今年整體展期較上一屆短少4天，但本屆展覽特別強化「互動」體驗，邀請觀眾和作品互動，有多件藝術品也增設行動表演和心靈書寫的過程，將觀眾的身分從單一的「觀看者」轉化為「參與者」，令人耳目一新，也因此即便空山祭屬售票入場活動，且執行假日門票限額3000張的人流控管，民眾依舊不減熱情，閉展前幾天仍是一票難求。

局長謝仕淵表示，過去5年來，藉由空山祭的藝術能量擾動地方，用空、地、水、風、火元素的策展計畫，分別講述涵蓋自然、地方及人的故事，也順勢帶動在地參與年輕化，累積地方創生能量，成效良好，未來會朝更優質化辦理，希望打響成為台灣的文化品牌。

文化局 社群媒體 觀眾

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