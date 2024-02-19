「翁天信」還是「信天翁」 小貼紙惹惱嘉義人「拜託不要再貼了」

嘉義市區一些公共設施被貼上「f翁天信」姓名貼紙，尤其在公廁最常見，有網友指出不止市區，阿里山風景區管理處、慈雲寶塔也有，甚至台東多良車站電桿也有他的姓名貼，令網友崩潰「有沒有人認識翁天信？請他不要再到處貼貼紙了好嗎？」。嘉義市環保局表示，姓名貼或小廣告如涉及違反廢棄物清理法，最高可裁罰6000元。

2022年間嘉義地區一些公共空間、設施上陸續出現白色小貼紙「f翁天信」，嘉義大學校園也曾傳出多輛汽車被莫明貼上，尤其公廁內、洗手檯最常見，有網友還舉出連台東縣多良車站的電桿上也有，還有車主被貼得滿頭問號，令他崩潰地在Dcard以「有沒有人認識翁天信？請他不要再到處貼貼紙了好嗎？」為題發文。

不過，早在2019年即有網友發現公園、校園曾經到處都是，有人在文化公園的遊樂設施看到5、6個以上，都在不顯眼的地方，也有在嘉義大學、公園男廁洗手檯、慈雲寶塔外面、阿里山風景區管理處也有。不少人以為是「信天翁」，不過貼紙「f翁天信」開頭有個「f」，應該是叫「翁天信」。當事人也有可能是臉書網友，但至今不明白貼紙主人的目的？

網友肉搜臉書確實有名「翁天信」，朋友只有2人，至於是不是小貼紙本人，不得而知。

小貼紙一度銷聲匿跡，但近來又出現在嘉義市區公園公廁、洗手檯等，像KANO遊客中心、中央公園等地公廁有它的蹤跡。

嘉義市環保局表示，依據廢棄物清理法第27條規定，在指定清除地區內嚴禁污染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、樹木、道路、橋樑或其他土地定著物的行為，違者依同法第50條第3款裁處1200元以上6000元以下罰鍰。