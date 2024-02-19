東山碧軒寺佛祖碧雲寺凌晨回鑾 陳亭妃、林俊憲又同台

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
不少信眾手持火把深夜沿著山路下山。 記者謝進盛／攝影
不少信眾手持火把深夜沿著山路下山。 記者謝進盛／攝影

國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，今凌晨1點多於白河火山碧雲寺由市長黃偉哲等人恭請觀音佛祖「正二媽」入轎回鑾，大批香客手持火把等照明設備護送佛祖沿著山路下山，隊伍綿延數百公尺，下屆民進黨台南市長熱門人選立委林俊憲陳亭妃再度同台，增添政治味。

「東山迎佛祖」保留傳統古風，相傳公元1832年（清代道光12年）白河關子嶺碧雲寺遭焚，廟中供奉觀音佛祖避難到東山碧軒寺奉祀，之後演變為農曆12月23日「送駕」回白河碧雲寺過年，正月初九、初十「迎駕」回東山碧軒寺。路線去程14公里、返程有25公里，途中還有崎嶇山路，考驗信眾體力與耐力。

昨深夜不到10點，碧雲寺大殿內外就擠滿前來觀禮民眾。在入大廟前有「換香」、「換轎」、「換花」的三換習俗，今凌晨1點許回駕大典啟程後，大批信徒齊聚準備「鑽轎腳」，祈求佛祖庇祐萬事平安，觀音佛祖「正二媽」神轎將隨著手持「暗八香」、挑「馬草擔」的信眾高舉火把，點亮漆黑山林，由關子嶺循古香路步行下山，隊伍綿延數百公尺，預定今中午前返回東山碧軒寺。

包括市長黃偉哲、碧雲寺董事長陳清鏗、立委陳亭妃、林俊憲、文化局長謝仕淵、民政局長姜淋煌、白河區長董麗華、東山區長呂煌男、市議員沈家鳳、李宗翰、王宣貿、趙昆原等人也出席。

其中，下屆民進黨台南市長熱門人選立委林俊憲、陳亭妃再度同台也引起外界關注；先抵達的陳亭妃先逐一向與會鄉親親切問候，稍後到達的林俊憲也在市議員李宗翰、沈家鳳、王宣貿陪同跟鄉親打招呼，兩人也展現君子風度相互問候。

黃偉哲說，南市府會持續支持、守護這項重要民俗活動，希望持續透過各局處協助，將傳承信仰內涵，融合在地旅遊資源，讓東山迎佛祖深厚歷史人文內涵、古香路豐富自然生態，更廣為人知、永續傳承。

下屆民進黨台南市長熱門人選立委林俊憲（左一）、陳亭妃（左四）再度在碧雲寺同台，會場嗅得到政治味。記者謝進盛／攝影
下屆民進黨台南市長熱門人選立委林俊憲（左一）、陳亭妃（左四）再度在碧雲寺同台，會場嗅得到政治味。記者謝進盛／攝影
凌晨碧雲寺前熱鬧滾滾，大批信眾等候觀音佛祖鑾轎到來。記者謝進盛／攝影
凌晨碧雲寺前熱鬧滾滾，大批信眾等候觀音佛祖鑾轎到來。記者謝進盛／攝影
大批虔誠信眾等候觀音佛祖鑾轎準備「鑽轎底」祈求平安。記者謝進盛／攝影
大批虔誠信眾等候觀音佛祖鑾轎準備「鑽轎底」祈求平安。記者謝進盛／攝影
大批信徒齊聚準備「鑽轎腳」，迎接觀音佛祖鑾轎到來，祈求佛祖庇祐萬事平安。記者謝進盛／攝影
大批信徒齊聚準備「鑽轎腳」，迎接觀音佛祖鑾轎到來，祈求佛祖庇祐萬事平安。記者謝進盛／攝影
國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，今凌晨1點多觀音佛祖鑾轎於從白河火山碧雲寺出發，預計中午前回到碧軒寺。記者謝進盛／攝影
國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，今凌晨1點多觀音佛祖鑾轎於從白河火山碧雲寺出發，預計中午前回到碧軒寺。記者謝進盛／攝影

林俊憲 陳亭妃

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