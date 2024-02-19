嘉義盧山橋上 增設前方路口預告號誌

連接嘉義縣、市的盧山橋去年10月通車，不過橋梁路面呈現拱型，中間較高的起伏有坡度，導致車輛駕駛有視距不足問題，恐來不及因應橋的市區端號誌變換，日前也曾發生未保持安全事故的車禍；民眾盼能輔助提早因應，對此，市府日前在橋的中段增設預告號誌，指出會持續觀察車流、滾動式檢討。

市府工務處說明，盧山橋全長205公尺採不落墩設計，要讓梁底高度提升後不再阻擋牛稠溪水流，因此橋面會有坡度，道路設計並沒有問題，並要求速限50公里。

經常往返嘉市、嘉縣民雄鄉的葉姓女子說，新的盧山橋比以往行駛更平順，但也因為這樣，有些駕駛會超速行駛，直到前方路口紅綠燈才緊急因應，不只因坡度無法提前看到前方號誌，在上下班車流較多時，前方車輛也會擋住部分視線。

市警局交通隊表示，去年下半年至今，橋上只有1件車禍，為未保持安全距離追撞事故。

盧山橋市區端有紅綠燈、縣區端則是閃燈，工務處指出，完工通車後，市府也發現如果在橋上增設前方的紅綠燈預告號誌，就可讓用路人提早因應，因此上月下旬增設完成，讓用路人行車更平安，目前運作順暢。