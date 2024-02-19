嘉義縣溪口藝陣節隔3年復辦 9武館拚陣

嘉義縣溪口藝陣文化節因疫情停辦3年，今年以「武耀溪口」為主題盛大復辦，昨天在溪口北極殿前展開，共有9個武館、150名武館人員輪番上陣切磋，展現各館獅藝及武術；縣長翁章梁說，肯定溪口保留傳統獅陣、武術文化，盼為社區發展注入更多能量。

溪口鄉長孫維聰指出，2019年起針對在地武館展開文化調查與記錄工作，疫情期間完成「武動溪口全紀錄」紀錄片，在網路發表，今年再以武耀溪口為主題，展現武館文化和廟宇信仰密切關聯性，也邀全台9個武館共襄盛舉，70分鐘內輪流上場展演獅陣或武術等絕活。

翁章梁敲鼓象徵活動起跑，9個武館輪番上場後，由林腳羣成軒師傅陳鴻仁指導的溪口國小武術社團學生接續上場，近距離向民眾展示傳統武術，氣場震撼。

翁章梁說，從小到大欣賞獅陣及武術表演，每次都被演出氣勢震撼，長大後才發覺每個武術動作都有涵義，若有老師講解就能帶領深入了解，且溪口也保留傳統元宵節遶境祈福文化，要透過文化梳理，為社區發展注入更多能量。孫維聰指出，溪口鄉因聚落分散，不同區域各有悠久的元宵文化，考量溪口藝陣文化節名稱已深植，今年復辦，也以招募不同攤商辦「溪手逛市集」，形成鄉內最具特色的市集。