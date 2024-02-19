嘉義縣溪口藝陣節隔3年復辦 9武館拚陣

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣溪口藝陣文化節昨天以「武耀溪口」為主題暌違3年復辦，9個武館共約150人集結北極殿前切磋武藝。記者黃于凡／攝影
嘉義縣溪口藝陣文化節昨天以「武耀溪口」為主題暌違3年復辦，9個武館共約150人集結北極殿前切磋武藝。記者黃于凡／攝影

嘉義縣溪口藝陣文化節因疫情停辦3年，今年以「武耀溪口」為主題盛大復辦，昨天在溪口北極殿前展開，共有9個武館、150名武館人員輪番上陣切磋，展現各館獅藝及武術；縣長翁章梁說，肯定溪口保留傳統獅陣、武術文化，盼為社區發展注入更多能量。

溪口鄉長孫維聰指出，2019年起針對在地武館展開文化調查與記錄工作，疫情期間完成「武動溪口全紀錄」紀錄片，在網路發表，今年再以武耀溪口為主題，展現武館文化和廟宇信仰密切關聯性，也邀全台9個武館共襄盛舉，70分鐘內輪流上場展演獅陣或武術等絕活。

翁章梁敲鼓象徵活動起跑，9個武館輪番上場後，由林腳羣成軒師傅陳鴻仁指導的溪口國小武術社團學生接續上場，近距離向民眾展示傳統武術，氣場震撼。

翁章梁說，從小到大欣賞獅陣及武術表演，每次都被演出氣勢震撼，長大後才發覺每個武術動作都有涵義，若有老師講解就能帶領深入了解，且溪口也保留傳統元宵節遶境祈福文化，要透過文化梳理，為社區發展注入更多能量。孫維聰指出，溪口鄉因聚落分散，不同區域各有悠久的元宵文化，考量溪口藝陣文化節名稱已深植，今年復辦，也以招募不同攤商辦「溪手逛市集」，形成鄉內最具特色的市集。

元宵節 疫情 翁章梁 遶境

延伸閱讀

超可愛！咩咩上樹萌寵樂園開幕 笑笑羊、侏儒羊都露面

溪口藝陣文化節暌違3年復辦 9間武館輪番上陣切磋武藝

翁章梁率眾天臺殿拜天公 玉皇大帝聖尊坐升降梯進鑾轎

總統官邸、桃機都有他作品！國際陶藝家楊元太病逝 翁章梁感念對家鄉貢獻

相關新聞

眼睛皮毛很清晰...他吃豆乾驚見「老鼠乾屍」嚇到吐滿地 台南衛生局將稽查

台南市一名男子春節連假期間買了一包知名品牌豆乾，打開享用時，竟發現內有1隻疑似老鼠的乾屍，當場嚇壞，把吃的豆乾吐出來，衛...

台南鹽水蜂炮規模擴大 炮城估400座

台南元宵節盛事鹽水蜂炮23日起炮、24日登場，不少商家連日來忙著綁蜂炮，每座炮城由數萬至數十萬支衝天炮組成；鹽水武廟指出...

台南永康自行車道 機車擅闖就罰

台南永康區東橋一路的自行車與行人專用道設立逾20年，原規畫供學生騎腳踏車通學，但常見民眾騎機車違規通行，有居民認為自行車...

嘉義盧山橋上 增設前方路口預告號誌

連接嘉義縣、市的盧山橋去年10月通車，不過橋梁路面呈現拱型，中間較高的起伏有坡度，導致車輛駕駛有視距不足問題，恐來不及因...

嘉義縣溪口藝陣節隔3年復辦 9武館拚陣

嘉義縣溪口藝陣文化節因疫情停辦3年，今年以「武耀溪口」為主題盛大復辦，昨天在溪口北極殿前展開，共有9個武館、150名武館...

台灣燈會安平燈區空中展演還有6場次 好機會不能錯過！

2024台灣燈會「安平藝術燈區」2月3日率先啟燈，春節連假吸引超過300萬人次到訪，今天是連續假後第一個假日，造訪人潮依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。