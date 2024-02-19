台南鹽水蜂炮規模擴大 炮城估400座

台南元宵節盛事鹽水蜂炮23日起炮、24日登場，不少商家連日來忙著綁蜂炮，每座炮城由數萬至數十萬支衝天炮組成；鹽水武廟指出，今年登記的炮城可望達400座，暴增逾5成，且元宵適逢周休假日，勢必吸引大批人潮湧入，活動將是疫後最大規模。市府表示，周圍交管24日下午3時起開始，民眾參加一定要穿適當防護裝備。

前年有檳榔業者端出全台最大炮城尺寸長48公尺、高6公尺，炮架有24座，號稱逾60萬支蜂炮，讓外界驚呼連連，不少商家、團體日來都在忙趕工製作炮城，網路社群也紛紛釋出各自打造的炮城照片，多達數十層架子，網友直呼「今年炮城都不小」。

鹽水武廟初步統計目前登記炮城逾300座，主委翁再進說，距離22日登記截止日還有幾天，有機會達400座，相較去年200多座，估計增加5成以上。

23日上午8時在武廟前啟炮儀式，遶境路線分5條路線，活動重頭戲在24日，晚上7點神轎陣頭犁炮城完，隨即各陣頭遶境鹽水鬧區，沿途將各炮城齊發，至於主舞台鹽水國中，當晚9時半在鹽水國中操場設置主炮城施放大量蜂炮，讓民眾體會「犁蜂炮」刺激感。

市府表示，已公告北門路、信義路、治水路、忠孝路圍成的區域，24日下午3時到隔天上午8時封閉管制，自行開車者可在國道1號新營交流道往鹽水方向下交流道，停放新營工業區、岸內糖廠、清泉路、公三停車場等，建議多搭大眾運輸工具，可在新營火車站對面新營客運總站，轉乘到鹽水站，不過須注意鹽水往新營末班公車發車時間為凌晨1點、新營往台南末班火車為11時15分。

由於許多商家團體打造的炮城蓄勢待發，不少議員喊話應注意安全。南市消防局長李明峯說，南市爆竹煙火施放管制自治條例已明定禁止使用塑膠製造蜂炮，炮城檢查合格才能施放，違反者將處3萬元到15萬元罰鍰。

消防局建議，參加民眾應穿戴例如全罩式安全帽、毛巾、棉質外套、棉質長褲、手套、運動鞋等，切忌穿高跟鞋或涼鞋。