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台灣燈會安平燈區空中展演還有6場次 好機會不能錯過！

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今天是春節連假後第一個周日，12分鐘空中展演絢麗夜空。圖／南市府提供
今天是春節連假後第一個周日，12分鐘空中展演絢麗夜空。圖／南市府提供

2024台灣燈會「安平藝術燈區」2月3日率先啟燈，春節連假吸引超過300萬人次到訪，今天是連續假後第一個假日，造訪人潮依舊不減，美食市集聚集大批排隊人龍，無人機空中展演以及街頭藝人大匯演依然魅力十足，吸引大批遊客圍觀欣賞。

台南市政府表示，「安平藝術燈區」3月10日前空中展演還有6場；主燈「龍來台灣」即將於2月24日在「高鐵燈區」閃亮登場，超過300件燈具也在緊鑼密鼓架設、試燈中。

南市政指出，1624年的安平是台灣與世界交會的起點，400年後，2024年台灣燈會以安平為基地規畫「安平藝術燈區」，讓每位造訪的遊客在安平的「海風、人文、歷史」中漫步，欣賞30件獨特的藝術燈具創作， 人因此平靜，宛如媽祖林默娘名字中的「默」，心情隨之「靜默」、寧靜祥和。

南市府提醒空中展演於3月10日前每周六日晚間7時45分演出，每次展演12分鐘，本周六日起還有6場次，歡迎把握時間來賞燈會、看空中展演。

2月18日台灣燈會「安平藝術燈區」空中展演：https://www.facebook.com/traveltainan/videos/293672743732576

今天是春節連假後第一個周日，台灣燈會安平燈區依然吸引大批人潮。圖／南市府提供
今天是春節連假後第一個周日，台灣燈會安平燈區依然吸引大批人潮。圖／南市府提供
今天是春節連假後第一個周日，12分鐘空中展演絢麗夜空。圖／南市府提供
今天是春節連假後第一個周日，12分鐘空中展演絢麗夜空。圖／南市府提供

台南 台灣燈會

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