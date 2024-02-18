有圖慎入！民眾吃豆乾驚見小老鼠乾屍 台南衛生局獲報查處

國民黨台南市議員盧崑福服務處接獲民眾投訴，指稱日前購買1包台中的知名食品公司生產的零食豆乾，吃後發現混有1隻疑似小老鼠乾屍，感到噁心，台南衛生局獲報展開查處。

盧崑福服務處人員今天告訴中央社記者，服務處日前接獲民眾投訴指稱，在市面上買了1包零食豆乾，打開吃了一些後，發現包裝內有1隻疑似小老鼠黑色乾屍，與豆乾混在一起，但頭部、眼睛、四肢等部位都可辨識，當下就感到噁心想吐，隨後也向台南市政府衛生局通報此事。

盧崑福服務處指出，這包豆乾是位於台中的1家知名食品公司生產，上網搜尋可以發現，這家公司以前也鬧過不良紀錄，衛生單位應立即追查此食安事件，並要求同一批產品立即下架，確保消費者權益。

市府衛生局指出，民眾所通報的食品是位於台中的食品工廠生產，除將派員到民眾購買地點稽查，也將通報台中市衛生局調查處理。