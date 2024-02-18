自行車道遭機車占用...台南市府將設牌面提醒 誤闖將受罰

台南永康區東橋一路自行車與行人專用道設立逾20年，原規畫供學生騎腳踏車通學，但隨著尚頂里工業區開發，許多上班族騎機車通行，有居民認為自行車通行需求減少，盼開放讓機車通行，但也有居民認為應保障自行車路權，市府交通局表示，1個月內將增設提醒遵循規定的牌面，並加強宣導以免民眾誤闖遭檢舉受罰。

該自行車與行人專用道原規畫提供尚頂、鹽行里學生通學用途，鹽行國中創校後，學生騎車通勤需求降低，且尚頂里內工業區開發，許多住在大橋地區直接騎機車通行，久而久之成為習慣。

有居民認為，機車進入腳踏車專用道屬違規，目前自行車使用需求減少，建議開放機車通行，但有居民則表示，應保障自行車與行人路權，曾遇行人被機車騎士狂按喇叭，應加強取締機車違規通行。警方統計，近3個月機車違規行駛此專用道已取締7件。

市府交通局表示，此專用道因寬度不足2公尺，無法開放讓機慢車通行，將於1個月內再增設牌面提醒騎車民眾「請行駛正南三路平交道至東橋一路」及「機車請行駛東橋一路平交道至正南三路」，宣導機車駕駛人勿騎車進入自行車專用道；永康警分局表示，將加強巡邏及勸導，不遵守規定將開罰。