嘉義盧山橋增設預告號誌 加強行車安全

連接嘉義縣、市的盧山橋去年10月通車，但原本設計的橋梁因坡度高低落差，車輛常因車速等因素造成視距問題，無法因應前方號誌變換，市府在橋梁中段位置設置預告號誌，讓用路人提早因應。

橫跨牛稠溪、連接嘉義市區及嘉義縣民雄鄉、竹崎鄉，承載鄉親往返縣市重任的盧山橋與東義路，過去曾面臨橋梁梁體高度不足且老舊、道路線型不佳以及路面過低，區內排水容量不足等問題。為提供更安全便利的通行環境，東義路及盧山橋改建工程由市府向內政部爭取7億1849萬元補助經費、市府自籌款2億4689萬元，嘉邑行善團捐贈7000萬元善款，總經費10億3538萬元，2020年11月5日開工，去年8月29日完工，10月11日通車，盧山橋與東義路成為往來嘉義市、縣之間更加安全與便利的綠色景觀廊道。

但是近來用路人發現，盧山橋上增設預告號誌，才通車沒多久，怎麼會突然增加設施？

市府工務處說明，盧山橋道路設計並沒有問題，全長205公尺採不落墩設計，考量梁底高度提升後不再阻水，橋梁抗洪、耐震能力大幅提升，因此橋面會有坡度，速限設計50公里，完工通車後，工務處發現如果在橋上增設前方紅綠燈預告號誌，可以讓用路人提早因應，因此今年1月17日在橋上增設預告號誌，讓用路人行車更平安。