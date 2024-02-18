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嘉義盧山橋增設預告號誌 加強行車安全

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
新盧山橋與東義路成為往來嘉義市、縣之間更加安全與便利的綠色景觀廊道。圖／嘉義市政府提供
新盧山橋與東義路成為往來嘉義市、縣之間更加安全與便利的綠色景觀廊道。圖／嘉義市政府提供

連接嘉義縣、市的盧山橋去年10月通車，但原本設計的橋梁因坡度高低落差，車輛常因車速等因素造成視距問題，無法因應前方號誌變換，市府在橋梁中段位置設置預告號誌，讓用路人提早因應。

橫跨牛稠溪、連接嘉義市區及嘉義縣民雄鄉、竹崎鄉，承載鄉親往返縣市重任的盧山橋與東義路，過去曾面臨橋梁梁體高度不足且老舊、道路線型不佳以及路面過低，區內排水容量不足等問題。為提供更安全便利的通行環境，東義路及盧山橋改建工程由市府向內政部爭取7億1849萬元補助經費、市府自籌款2億4689萬元，嘉邑行善團捐贈7000萬元善款，總經費10億3538萬元，2020年11月5日開工，去年8月29日完工，10月11日通車，盧山橋與東義路成為往來嘉義市、縣之間更加安全與便利的綠色景觀廊道。

但是近來用路人發現，盧山橋上增設預告號誌，才通車沒多久，怎麼會突然增加設施？

市府工務處說明，盧山橋道路設計並沒有問題，全長205公尺採不落墩設計，考量梁底高度提升後不再阻水，橋梁抗洪、耐震能力大幅提升，因此橋面會有坡度，速限設計50公里，完工通車後，工務處發現如果在橋上增設前方紅綠燈預告號誌，可以讓用路人提早因應，因此今年1月17日在橋上增設預告號誌，讓用路人行車更平安。

經常往返嘉義市、嘉義縣民雄鄉的葉太太表示，新盧山橋比以往行駛更平順，但也是因為這樣，有些駕駛會超速行駛，直到前方路口紅綠燈才緊急因應；另在上下班車流較多時，前方車輛會擋住部分視線，如今有紅綠燈預告號誌，行車時就能提早因應路況，是貼心的設計。

嘉義市府於盧山橋增設預告號誌，讓用路人提早因應。記者李宗祐／攝影
嘉義市府於盧山橋增設預告號誌，讓用路人提早因應。記者李宗祐／攝影
嘉義市府盧山橋總經費逾10億元於去年10月通車。記者李宗祐／攝影
嘉義市府盧山橋總經費逾10億元於去年10月通車。記者李宗祐／攝影

嘉義

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