龍崎光節空山祭今落幕 市府獲贈5屆以來首件續留作品

龍崎光節「空山祭」為期48天展期，今天落幕，據統計共吸引逾10萬人次參與。其中白鷺鷥文教基金會與關廟國小一同打造的多媒材藝術創作「重生~龍之三部曲」將捐給台南市政府，原封不動在留在虎形山公園中，成為5屆空山祭來首個留下的作品。文化局表示，留下此件作品能將空山祭精神傳承下去。

此次獲贈作品由藝術家盧佳君策展設計，在白鷺鷥文教基金會贊助下，課程帶領關廟國小學童一起創作，結合立體鋼鐵龍造型、海廢料彩繪裝飾，以及音樂裝置的多媒材藝術創作，除此之外更量身打造的「龍之三部曲」原創音樂，代表台南傳統、龍崎的惡地地形以及豐富文化，由關廟小學的直笛、中國笛與太鼓社團演奏。

文化局長謝仕淵表示，此件作品展期結束後續留虎形山公園，不只彰顯出與在地人文自然產生更落地協作關係，也可將在地性與未來性的精神延續下去，未來不排除能夠每年能夠續留一些作品，加強與在地連結。

不過續留作品維護，市議員郭鴻儀建議，未來如何管理，每屆若想規畫留下一件作品，策展時應再注重展品耐用與維護，讓空山祭的文化效應持續外溢。白鷺鷥文教基金會董事長陳郁秀說，以往台灣舉很多船過水無痕的大型活動中，此件作品捐贈別具意義，因此為鋼構材質，上面使用的環保材料有時間性，未來可以和龍崎在地的學校用不同的材質做新的創作，如果有需要師資，相信都願意配合。