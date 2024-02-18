雲林家扶義賣籌助學金 立委街頭叫賣衝買氣
為籌措獎助學金，雲林家扶中心今天舉辦義賣會，國民黨立委張嘉郡和丁學忠自掏腰包買手工餅乾外，也化身叫賣員衝買氣，義賣所得共5萬399元，支持家扶助學之路。
雲林家扶中心表示，每學期頒發新台幣500萬元，幫助就讀高中職以上的500名學生，目前尚缺近400萬元，為籌措獎助學金，今天在布袋戲館前舉辦義賣會。
張嘉郡、丁學忠到場共襄盛舉，除了與社區民眾滾元宵、購買手工餅乾外，還擔任叫賣員衝買氣。義賣會進行3小時，所得共5萬399元。
丁學忠呼籲大家支持家扶無窮世代義賣，籌措家扶學子助學金。
張嘉郡表示，家扶中心將傳統的滾元宵技藝結合義賣活動，讓春節開工熱鬧滾滾，更邀請社區民眾在義賣中尋寶做公益，陪伴弱勢兒逆流前行無擔憂，相信一定會滾出幸福「龍」順利。
首次參與製作元宵的家扶中心學生蔡翔安與阿祖開心地將餡料放入米篩，賣力地搖動米篩滾元宵，蔡翔安說，今天終於知道元宵與湯圓不同之處，滾元宵特別好玩。
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