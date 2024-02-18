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嘉市電動公車胎皮磨平？ 市府：拍攝角度 出車前都檢查符合安全

聯合報／ 記者李宗祐呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義市電動公車車胎被民眾拍到呈現光滑模樣。圖／讀者提供
嘉義市電動公車車胎被民眾拍到呈現光滑模樣。圖／讀者提供

嘉義市電動公車被民眾發現車胎皮似已被磨平，懷疑這樣會影響行車安全。嘉義市政府交通處表示，可能是拍攝角度關係看起來磨平，經檢查車胎正常，仍在可使用範圍內不影響行車安全。

有民眾拍攝張嘉義市電動公車的車胎畫面，車胎看起來十分光滑，質疑這樣的車胎正常嗎？市府交通處接獲訊息後即派員實地檢查所有的電動公車車胎，經查目前的車胎都還在安全使用範圍內。

交通處表示，每天出車前車胎狀況是駕駛員必然要檢查的重要項目之一，通常車胎有設計一個小節點作為判斷依據，目前車胎都還沒有磨至這個節點。

民眾所拍的車胎看起來十分光滑，可能拍攝角度的關係，才會有這樣的誤解。不過，為了行車安全，交通處全面進行車胎檢視，目前未發現有影響行車安全的車胎。

嘉義市政府交通處表示，公車每天出車前一定會檢查車胎狀況。圖為位於彌陀路的電動公車充電站。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府交通處表示，公車每天出車前一定會檢查車胎狀況。圖為位於彌陀路的電動公車充電站。記者李宗祐／攝影

公車 嘉義

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