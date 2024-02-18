元宵吃湯圓享受全家福 古早「篩子滾元宵」溫馨更有趣

很多人知道元宵節吃湯圓，但少有人知道傳統「滾元宵」的習俗，雲林家扶中心今天舉辦一場「滾元宵迎龍年」，邀請老一輩民眾教年輕人如何「滾元宵」，在撒有糯米粉的傳統米篩子上，放多顆大湯圓再用手擺動篩子，讓湯圓滾得大又圓，象徵一家團圓同享福，年輕人感到新鮮有趣，立委張嘉郡、丁學忠也和民眾一起「滾滾樂」慶元宵。

俗諺「北元宵，南湯圓」雲林家扶中心主任廖志文指出，湯圓是用搓的、元宵是用滾的，宋代年間北方人習慣用搖篩方式製湯圓稱為元宵，南方人則用手搓揉湯圓，工法不同卻同是湯圓，為讓年輕人了解元宵吃湯圓的典故，開辦這場「滾元宵」，讓大家體驗古早元宵樂趣。

今天許多阿公阿嬤一起滾元宵，紅豆餡、芝麻餡、花生餡的大湯圓，在篩子上滾上糯米粉，一顆顆飽滿的元宵下鍋，讓大家共享熱騰騰的甜蜜元宵，應邀參加的立委丁學忠和張嘉郡、虎尾代理鎮長吳秀儀也一起體驗滾元宵。

熱愛烹飪的丁學忠對滾元宵也是初體驗，他說，甩竹篩力道不均勻，元宵滾上的粉就不均勻也就會不紮實，所以沒有想像中容易，比用手搓湯圓更有趣。讀小學的蔡翔安也和家人首次滾元宵，趣味十足，吃下自己滾的元宵，更感溫暖。