快訊

不只台北燈節才有 台灣燈會最強女鬼「陳守娘」 都出自他手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元宵吃湯圓享受全家福 古早「篩子滾元宵」溫馨更有趣

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
很多人不知道元宵節也有「滾元宵」習俗，雲林家扶中心一場「滾元霄迎龍年」由老一輩教年輕人如何用篩子滾元宵，樂趣無窮。記者蔡維斌／攝影
很多人不知道元宵節也有「滾元宵」習俗，雲林家扶中心一場「滾元霄迎龍年」由老一輩教年輕人如何用篩子滾元宵，樂趣無窮。記者蔡維斌／攝影

很多人知道元宵節湯圓，但少有人知道傳統「滾元宵」的習俗，雲林家扶中心今天舉辦一場「滾元宵迎龍年」，邀請老一輩民眾教年輕人如何「滾元宵」，在撒有糯米粉的傳統米篩子上，放多顆大湯圓再用手擺動篩子，讓湯圓滾得大又圓，象徵一家團圓同享福，年輕人感到新鮮有趣，立委張嘉郡、丁學忠也和民眾一起「滾滾樂」慶元宵。

俗諺「北元宵，南湯圓」雲林家扶中心主任廖志文指出，湯圓是用搓的、元宵是用滾的，宋代年間北方人習慣用搖篩方式製湯圓稱為元宵，南方人則用手搓揉湯圓，工法不同卻同是湯圓，為讓年輕人了解元宵吃湯圓的典故，開辦這場「滾元宵」，讓大家體驗古早元宵樂趣。

今天許多阿公阿嬤一起滾元宵，紅豆餡、芝麻餡、花生餡的大湯圓，在篩子上滾上糯米粉，一顆顆飽滿的元宵下鍋，讓大家共享熱騰騰的甜蜜元宵，應邀參加的立委丁學忠和張嘉郡、虎尾代理鎮長吳秀儀也一起體驗滾元宵。

熱愛烹飪的丁學忠對滾元宵也是初體驗，他說，甩竹篩力道不均勻，元宵滾上的粉就不均勻也就會不紮實，所以沒有想像中容易，比用手搓湯圓更有趣。讀小學的蔡翔安也和家人首次滾元宵，趣味十足，吃下自己滾的元宵，更感溫暖。

除了「滾元宵」，雲林家扶吉他才藝隊、台西希望教室烏克麗麗也來表演，國軍也來徵才並參加滾元宵，現場更有義賣助學，與會來賓化身為叫賣哥，帶動買氣滿滿，腳底按摩器、體感洗手乳供給器、行動電源、美式咖啡機、藍芽喇叭、多功能果汁機等數百種小家電、生活品一律對折出售，「喊價就賣」現場擠滿民眾熱滾滾。雲林家扶中心也感謝元富證劵、櫻記實業公司捐贈物品支持義賣助學。

很多人不知道元宵節也有「滾元宵」習俗，立委張嘉郡（左三起）和丁學忠參加雲林家扶中心一場「滾元霄迎龍年」，一起體驗用篩子滾元宵的樂趣。記者蔡維斌／攝影
很多人不知道元宵節也有「滾元宵」習俗，立委張嘉郡（左三起）和丁學忠參加雲林家扶中心一場「滾元霄迎龍年」，一起體驗用篩子滾元宵的樂趣。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心助學大義賣，各式小家電一律半折起，吸引大批民眾搶購響應助學。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心助學大義賣，各式小家電一律半折起，吸引大批民眾搶購響應助學。記者蔡維斌／攝影
很多人不知道元宵節也有「滾元宵」習俗，雲林家扶中心一場「滾元霄迎龍年」由老一輩教年輕人如何用篩子滾元宵，樂趣無窮。記者蔡維斌／攝影
很多人不知道元宵節也有「滾元宵」習俗，雲林家扶中心一場「滾元霄迎龍年」由老一輩教年輕人如何用篩子滾元宵，樂趣無窮。記者蔡維斌／攝影
很多人不知道元宵節也有「滾元宵」習俗，雲林家扶中心一場「滾元霄迎龍年」由老一輩教年輕人如何用篩子滾元宵，樂趣無窮。記者蔡維斌／攝影
很多人不知道元宵節也有「滾元宵」習俗，雲林家扶中心一場「滾元霄迎龍年」由老一輩教年輕人如何用篩子滾元宵，樂趣無窮。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心助學大義賣，各式小家電一律半折起，吸引大批民眾搶購響應助學，立委張嘉郡也為義賣代言。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心助學大義賣，各式小家電一律半折起，吸引大批民眾搶購響應助學，立委張嘉郡也為義賣代言。記者蔡維斌／攝影

元宵節 湯圓 雲林

延伸閱讀

雲林麥寮鄉長、虎尾鎮長補選 民進黨認定艱困選區

雲林新科立委丁學忠謝票3天 爭取打造農工商科技大縣

虎尾鎮長當選立委將補選 代表會主席宣布參選

雲林虎尾鎮長挑戰國會成功 鎮代會主席宣布參選無縫接軌

相關新聞

龍崎光節空山祭今落幕 市府獲贈5屆以來首件續留作品

龍崎光節「空山祭」為期48天展期，今天落幕，據統計共吸引逾10萬人次參與。其中白鷺鷥文教基金會與關廟國小一同打造的多媒材...

嘉市電動公車胎皮磨平？ 市府：拍攝角度 出車前都檢查符合安全

嘉義市電動公車被民眾發現車胎皮似已被磨平，懷疑這樣會影響行車安全。嘉義市政府交通處表示，可能是拍攝角度關係看起來磨平，經...

元宵吃湯圓享受全家福 古早「篩子滾元宵」溫馨更有趣

很多人知道元宵節吃湯圓，但少有人知道傳統「滾元宵」的習俗，雲林家扶中心今天舉辦一場「滾元宵迎龍年」，邀請老一輩民眾教年輕...

翁章梁率眾天臺殿拜天公 玉皇大帝聖尊坐升降梯進鑾轎

大年初九「天公生」玉皇大帝聖誕，縣長翁章梁昨晚到溪口天臺殿「拜天公」，近千人同時上香祈福，雙手合十迎請玉皇大帝聖尊上鑾轎...

台灣燈會高鐵燈區 融合神祇馬戲與傳說 百場表演看到過癮

台灣燈會「高鐵燈區」2月24日元宵節啟燈，台南市文化局今表示，除有各式華麗花燈與全國民眾見面外，更邀請近80個優秀團隊、...

台灣燈會將登場 西拉雅風管處推「在地有腳」免費接駁

因應2024台灣燈會2月24日至3月10日將在台南高鐵站區登場，西拉雅國家風景區管理處與業者合作推出「在地有腳」服務，串...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。