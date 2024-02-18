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元宵吃湯圓享受全家福 古早「篩子滾元宵」溫馨更有趣
很多人知道元宵節吃湯圓，但少有人知道傳統「滾元宵」的習俗，雲林家扶中心今天舉辦一場「滾元宵迎龍年」，邀請老一輩民眾教年輕人如何「滾元宵」，在撒有糯米粉的傳統米篩子上，放多顆大湯圓再用手擺動篩子，讓湯圓滾得大又圓，象徵一家團圓同享福，年輕人感到新鮮有趣，立委張嘉郡、丁學忠也和民眾一起「滾滾樂」慶元宵。
俗諺「北元宵，南湯圓」雲林家扶中心主任廖志文指出，湯圓是用搓的、元宵是用滾的，宋代年間北方人習慣用搖篩方式製湯圓稱為元宵，南方人則用手搓揉湯圓，工法不同卻同是湯圓，為讓年輕人了解元宵吃湯圓的典故，開辦這場「滾元宵」，讓大家體驗古早元宵樂趣。
今天許多阿公阿嬤一起滾元宵，紅豆餡、芝麻餡、花生餡的大湯圓，在篩子上滾上糯米粉，一顆顆飽滿的元宵下鍋，讓大家共享熱騰騰的甜蜜元宵，應邀參加的立委丁學忠和張嘉郡、虎尾代理鎮長吳秀儀也一起體驗滾元宵。
熱愛烹飪的丁學忠對滾元宵也是初體驗，他說，甩竹篩力道不均勻，元宵滾上的粉就不均勻也就會不紮實，所以沒有想像中容易，比用手搓湯圓更有趣。讀小學的蔡翔安也和家人首次滾元宵，趣味十足，吃下自己滾的元宵，更感溫暖。
除了「滾元宵」，雲林家扶吉他才藝隊、台西希望教室烏克麗麗也來表演，國軍也來徵才並參加滾元宵，現場更有義賣助學，與會來賓化身為叫賣哥，帶動買氣滿滿，腳底按摩器、體感洗手乳供給器、行動電源、美式咖啡機、藍芽喇叭、多功能果汁機等數百種小家電、生活品一律對折出售，「喊價就賣」現場擠滿民眾熱滾滾。雲林家扶中心也感謝元富證劵、櫻記實業公司捐贈物品支持義賣助學。
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