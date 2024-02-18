溪口藝陣文化節暌違3年復辦 9間武館輪番上陣切磋武藝

嘉義縣溪口藝陣文化節因疫情停辦3年，今年以「武耀溪口」為主題復辦，今天在溪口北極殿前展示獅藝及武術，共有9個武館、150名武館人員齊聚，輪番上陣切磋武藝，縣長翁章梁鼓掌喝采，肯定溪口鄉保留傳統獅陣及武術文化，盼為社區發展注入更多能量。

縣長翁章梁說，溪口鄉保留相當完整澳大傳統文化，從小到大欣賞獅陣及武術表演，每次都被演出氣勢震撼，長大後才發覺每個武術動作都有涵義，若有老師講解就能帶領大家深入了解，且溪口也保留傳統元宵節繞境祈福文化，盼透過文化梳理，為社區發展注入更多能量。

溪口鄉長孫維聰說，2019年起針對在地武館展開文化調查與記錄工作，疫情期間完成「武動溪口全紀錄」紀錄片線上發表，今年再以「武耀溪口」為主題，展現武館文化和廟宇信仰密切關聯性，也邀請全台9個武館共襄盛舉，在70分鐘內輪流上場，展演獅陣或武術等絕活。

9個武館輪番展示精彩演出後，由林腳羣成軒師傅陳鴻仁指導的溪口國小武術社團學生接續上場，近距離向民眾展示傳統武術震撼氣場；孫維聰指出，今年持續推廣溪口街區玄天上帝元宵遶境文化，招募不同特色攤商，打造一年一度最具特色元宵市集，邀請大家共襄盛舉。