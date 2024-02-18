快訊

不只台北燈節才有 台灣燈會最強女鬼「陳守娘」 都出自他手

溪口藝陣文化節暌違3年復辦 9間武館輪番上陣切磋武藝

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣溪口藝陣文化節今天登場，縣長翁章梁（右四）敲鼓象徵活動正式開始。記者黃于凡／攝影
嘉義縣溪口藝陣文化節今天登場，縣長翁章梁（右四）敲鼓象徵活動正式開始。記者黃于凡／攝影

嘉義縣溪口藝陣文化節因疫情停辦3年，今年以「武耀溪口」為主題復辦，今天在溪口北極殿前展示獅藝及武術，共有9個武館、150名武館人員齊聚，輪番上陣切磋武藝，縣長翁章梁鼓掌喝采，肯定溪口鄉保留傳統獅陣及武術文化，盼為社區發展注入更多能量。

縣長翁章梁說，溪口鄉保留相當完整澳大傳統文化，從小到大欣賞獅陣及武術表演，每次都被演出氣勢震撼，長大後才發覺每個武術動作都有涵義，若有老師講解就能帶領大家深入了解，且溪口也保留傳統元宵節繞境祈福文化，盼透過文化梳理，為社區發展注入更多能量。

溪口鄉長孫維聰說，2019年起針對在地武館展開文化調查與記錄工作，疫情期間完成「武動溪口全紀錄」紀錄片線上發表，今年再以「武耀溪口」為主題，展現武館文化和廟宇信仰密切關聯性，也邀請全台9個武館共襄盛舉，在70分鐘內輪流上場，展演獅陣或武術等絕活。

9個武館輪番展示精彩演出後，由林腳羣成軒師傅陳鴻仁指導的溪口國小武術社團學生接續上場，近距離向民眾展示傳統武術震撼氣場；孫維聰指出，今年持續推廣溪口街區玄天上帝元宵遶境文化，招募不同特色攤商，打造一年一度最具特色元宵市集，邀請大家共襄盛舉。

民雄分局也到場宣導，提醒春節過後慎防詐騙。偵查隊長侯宗文說，詐騙集團再出新招，已有民眾收到詐騙集團寄的紀念金幣、理財雜誌等免費禮品，後續再透過詐騙話術行騙，對話內容涉及洗錢、違約交割、內線交易等都是詐騙話術，應撥打165反詐騙專線諮詢。

嘉義縣溪口藝陣文化節今天登場，9個武館共約150人集結北極殿前切磋武藝。記者黃于凡／攝影
嘉義縣溪口藝陣文化節今天登場，9個武館共約150人集結北極殿前切磋武藝。記者黃于凡／攝影
嘉義縣溪口藝陣文化節今天登場，縣長翁章梁肯定溪口鄉傳統文化保存完整。記者黃于凡／攝影
嘉義縣溪口藝陣文化節今天登場，縣長翁章梁肯定溪口鄉傳統文化保存完整。記者黃于凡／攝影
嘉義縣溪口藝陣文化節今天登場，9個武館共約150人集結北極殿前切磋武藝。記者黃于凡／攝影
嘉義縣溪口藝陣文化節今天登場，9個武館共約150人集結北極殿前切磋武藝。記者黃于凡／攝影
嘉義縣溪口藝陣文化節今天登場，9個武館共約150人集結北極殿前切磋武藝。記者黃于凡／攝影
嘉義縣溪口藝陣文化節今天登場，9個武館共約150人集結北極殿前切磋武藝。記者黃于凡／攝影
嘉義縣溪口藝陣文化節今天登場，9個武館共約150人集結北極殿前切磋武藝。記者黃于凡／攝影
嘉義縣溪口藝陣文化節今天登場，9個武館共約150人集結北極殿前切磋武藝。記者黃于凡／攝影

元宵節 疫情 詐騙集團

延伸閱讀

翁章梁率眾天臺殿拜天公 玉皇大帝聖尊坐升降梯進鑾轎

總統官邸、桃機都有他作品！國際陶藝家楊元太病逝 翁章梁感念對家鄉貢獻

嘉義縣迎來重大投資潮 380公頃重劃區過關正草擬計畫書

複驗確實含瘦肉精 翁章梁：個案或通案中央應講清楚

相關新聞

龍崎光節空山祭今落幕 市府獲贈5屆以來首件續留作品

龍崎光節「空山祭」為期48天展期，今天落幕，據統計共吸引逾10萬人次參與。其中白鷺鷥文教基金會與關廟國小一同打造的多媒材...

嘉市電動公車胎皮磨平？ 市府：拍攝角度 出車前都檢查符合安全

嘉義市電動公車被民眾發現車胎皮似已被磨平，懷疑這樣會影響行車安全。嘉義市政府交通處表示，可能是拍攝角度關係看起來磨平，經...

元宵吃湯圓享受全家福 古早「篩子滾元宵」溫馨更有趣

很多人知道元宵節吃湯圓，但少有人知道傳統「滾元宵」的習俗，雲林家扶中心今天舉辦一場「滾元宵迎龍年」，邀請老一輩民眾教年輕...

翁章梁率眾天臺殿拜天公 玉皇大帝聖尊坐升降梯進鑾轎

大年初九「天公生」玉皇大帝聖誕，縣長翁章梁昨晚到溪口天臺殿「拜天公」，近千人同時上香祈福，雙手合十迎請玉皇大帝聖尊上鑾轎...

台灣燈會高鐵燈區 融合神祇馬戲與傳說 百場表演看到過癮

台灣燈會「高鐵燈區」2月24日元宵節啟燈，台南市文化局今表示，除有各式華麗花燈與全國民眾見面外，更邀請近80個優秀團隊、...

台灣燈會將登場 西拉雅風管處推「在地有腳」免費接駁

因應2024台灣燈會2月24日至3月10日將在台南高鐵站區登場，西拉雅國家風景區管理處與業者合作推出「在地有腳」服務，串...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。