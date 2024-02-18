燈節作品遭譏像逛靈堂暴紅 團隊訂單接不完...深夜曝心聲

2024台北燈節昨天傍晚正式開展，不過其中一座「眾神保庇龍平安」花燈，設計眾神肖像，但一字排開加上燈光加成，卻被網友笑稱以為來到「大型靈堂」，市長蔣萬安還特別朝聖打卡。製作該作品先泰工藝社昨深夜也發文，強調「這不是禍，終乃福兮也。」接到很多禮儀公司想合作，但業務繁多實在忙不過來，還是希望民眾能到現場實際觀看，就是給創作者最大鼓勵。

該禮儀公司表示，這座花燈因各界高度討論，在全台瞬間暴紅，形成燈會最熱門打卡景點，搶過其它花燈風華，「這不是終乃福兮也。」更讓公司的藝術創作被看見，今天也接到了許多禮儀公司尋求合作。該禮儀公司也說，婚喪喜慶皆有承製，更力行傳統民俗藝術保存，意外多了訂單，真的也無暇去承製。

禮儀公司表示，各界在關注這座花燈之餘，不論正反評價，都希望每位能親自來到燈會現場參觀，還有其它逾100多個精美作品，每座都是每一位花燈藝術大師創作成果，藉由大家的觀賞，就是給每一位創作者，最大的支持鼓勵。