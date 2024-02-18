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台灣燈會高鐵燈區 融合神祇馬戲與傳說 百場表演看到過癮

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台灣燈會「高鐵燈區」2月24日元宵節啟燈，邀請近80個優秀團隊、逾110場演出輪番上陣。圖／南市文化局提供
台灣燈會「高鐵燈區」2月24日元宵節啟燈，邀請近80個優秀團隊、逾110場演出輪番上陣。圖／南市文化局提供

台灣燈會「高鐵燈區」2月24日元宵節啟燈，台南市文化局今表示，除有各式華麗花燈與全國民眾見面外，更邀請近80個優秀團隊、逾110場演出輪番上陣。表演內容貫穿傳統與現代，融合家將神祇、當代馬戲與傳說演藝等，打造「既在地又國際」的演出形態，激盪出意想不到的絕妙融合。

文化局高鐵燈區表演場域分為「主展區主舞台」、「城市燈區副舞台」及「踩街行進的歸仁十八路」3大主要表演區。主舞台於開、閉幕日皆特別安排精彩表演節目；平日時段則會由在地舞團與學校藝陣連番上陣，包含原住民、客家、青少年等不同文化群體的舞團，呈現台南文化的多樣性，更是文化平權的重要實踐；而榮獲特優獎的國中小藝陣團隊，展現台南400之壯闊氣勢與文資價值，也是藝文扎根的體現。周末FOCA福爾摩沙馬戲團將與東南科技大學表演藝術系攜手帶來「看見台灣」，其中3月2日、3月3日更有柬埔寨法爾劇團的快閃演出。

副舞台則規畫何曉玫舞團以獨具台灣節慶元素的作品「默島新樂園」定目劇，每日3場互動式演出，打破舞台疆界以沉浸式演出，匯集了從家將神祇、檳榔西施、布袋人偶到芭比娃娃等各種辨識度極高的台灣特殊文化符號，讓觀眾走進表演區域與高空傀儡偶一同狂歡。

2月25日(日)至3月9日(六)的週末，在歸仁十八路會由無獨有偶工作室劇團與日本偶戲大師沢則行規畫踩街演出活動「海洋迴旋：鯤之旅」、「新臺風浪花——海島新藝陣」，共創最具台南特色的手工花燈巨偶，以機械巨偶結合台灣藝閣，呈現生命與土地交匯，撞擊出獨特樣貌的人文生態。

操偶師舞動「台江內海」潟湖意象，以劍獅、鯉魚公、象、海鳥魚群，展露「青暝蛇」曾文溪走竄無常的人文活力，與「鯤」共譜台南文化記憶之旅。同時讓默島新樂園的高空魁儡與各具台灣文化特色的舞蹈角色及FOCA馬戲表演者，共同加入踩街遊行，為燈會現場帶來別具特色的踩街表演。

表演最新資訊可見上2024台灣燈會在臺南官方網站查詢https://2024taiwanlanternfestival.org/ 。

台灣燈會「高鐵燈區」2月24日元宵節啟燈，邀請近80個優秀團隊、逾110場演出輪番上陣。圖／南市文化局提供
台灣燈會「高鐵燈區」2月24日元宵節啟燈，邀請近80個優秀團隊、逾110場演出輪番上陣。圖／南市文化局提供

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