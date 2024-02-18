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台灣燈會將登場 西拉雅風管處推「在地有腳」免費接駁
因應2024台灣燈會2月24日至3月10日將在台南高鐵站區登場，西拉雅國家風景區管理處與業者合作推出「在地有腳」服務，串聯高鐵嘉義及台南站及台鐵新營站，採預約租賃小客車，免費接駁至合作旅宿，共闢有10條路線，遊客除有機會拿到可愛龍年小提燈，更能免開車享有自由行便利。
西拉雅風管處長徐振能表示，今年台灣燈會主燈區鄰近高鐵台南站，「在地有腳」接駁服務也在高鐵台南站發車，可接駁至新化大坑休閒農場、新市、善化的宇田商旅及南科贊美酒店等三家合作旅宿業者，方便欣賞燈會的遊客。
他指出，「在地有腳」接駁服務，除高鐵台南站外，另高鐵嘉義站、新營火車站為交通場站，可接駁至烏山頭湖境會館、柳營尖山埤渡假村、關子嶺與嘉義中埔地區合作旅宿業者，詳細業者名單可至「台灣旅宿網」查（https://taiwanstay.net.tw/news-detail?id=558&start=0）查詢，在地有腳接駁服務持續至114年6月底，訂房旅客可提前透過店家預約，即可享有免費接送。
另外，西拉雅風景區目前有3條台灣觀光巴士行程推廣，配合燈會額外推出賞燈遊程，由專車及導遊帶領特色景點參訪，4人即可成行，更多活動資訊請持續關注「西拉雅國家風景區管理處」網站及臉書粉絲專頁。
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