台灣燈會將登場 西拉雅風管處推「在地有腳」免費接駁

因應2024台灣燈會2月24日至3月10日將在台南高鐵站區登場，西拉雅國家風景區管理處與業者合作推出「在地有腳」服務，串聯高鐵嘉義及台南站及台鐵新營站，採預約租賃小客車，免費接駁至合作旅宿，共闢有10條路線，遊客除有機會拿到可愛龍年小提燈，更能免開車享有自由行便利。

西拉雅風管處長徐振能表示，今年台灣燈會主燈區鄰近高鐵台南站，「在地有腳」接駁服務也在高鐵台南站發車，可接駁至新化大坑休閒農場、新市、善化的宇田商旅及南科贊美酒店等三家合作旅宿業者，方便欣賞燈會的遊客。

他指出，「在地有腳」接駁服務，除高鐵台南站外，另高鐵嘉義站、新營火車站為交通場站，可接駁至烏山頭湖境會館、柳營尖山埤渡假村、關子嶺與嘉義中埔地區合作旅宿業者，詳細業者名單可至「台灣旅宿網」查（https://taiwanstay.net.tw/news-detail?id=558&start=0）查詢，在地有腳接駁服務持續至114年6月底，訂房旅客可提前透過店家預約，即可享有免費接送。