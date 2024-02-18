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北台南家扶頒獎助學金 華醫科大陳宏文分享拚搏點滴

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
北台南家扶中心今上午在佳里區六里聯合活動中心舉辦獎助學金頒獎典禮，社會局長盧禹璁頒獎鼓勵家扶學子。記者謝進盛／攝影
北台南家扶中心今上午在佳里區六里聯合活動中心舉辦獎助學金頒獎典禮，社會局長盧禹璁頒獎鼓勵家扶學子。記者謝進盛／攝影

中華醫事科大學生陳宏文出身逆境力爭上游，2023國際亞洲餐飲挑戰賽中榮獲個人最高分及團隊的金牌獎，他也以自己拚搏過程與家扶兒共勉，感謝一路相助的助學人。

台南家扶中心今上午在佳里區六里聯合活動中心舉辦助學希望工程「助學圓夢‧感恩有您」獎助學金頒獎典禮，共頒發204位高中職、大專生及職技證照獎勵金計560萬元，下月也預計發給國中小學生約450名100多萬元獎助學金，總有654名兒少受惠，獎助學金獲開基玉皇宮捐助100萬元、甲頂營造與強新工業及各善心社團合力相挺。

北台南家扶扶幼呂明憲副主委感謝社會大眾助學金有如及時雨，市府社會局長盧禹璁、佳里區長林耿漢也出席鼓勵學子。

在高中考取七張證照榮登家扶技職紅人榜、目前就讀中華醫事科大大二的陳宏文在受助他人下不忘回饋社會，短短兩年代表學校參與各項國際性大賽，2023國際亞洲餐飲挑戰賽中榮獲個人最高分及團隊的金牌獎。

陳宏文也參加學校USR(社會責任實踐)計畫，到社區指導長輩健康吃，也到職訓中心擔任烘焙課程的講師，今上午助學頒獎典禮，帶著自己做的蛋塔，感謝一路上幫助他的助學人。

「兩年前我帶著7張證照，接受助學人幫助站在家扶肩膀上，看到無限的可能。」陳宏文說，這些年獎助學金幫助，讓他義無反顧勤奮向學，家扶讓自己走得更遠，未來會帶著感謝回饋社會。

北台南家扶中心主任李桂平說，民國101年推動全國首創「技職證照獎勵金」，本次計有46名學生考取65張證照(含乙級證照9張及丙級證照56張)，獲頒金額20萬6000元。經統計，歷年來已鼓勵940名學生，考取1139張丙級證照及99張乙級證照，希望透過考取證照以「一技在身，希望無限」提升自我競爭力。

北台南家扶中心今上午在佳里區六里聯合活動中心舉辦獎助學金頒獎典禮，中華醫事科大學生陳宏文得獎無數，自製蛋塔感謝一路上幫助他的助學人。記者謝進盛／攝影
北台南家扶中心今上午在佳里區六里聯合活動中心舉辦獎助學金頒獎典禮，中華醫事科大學生陳宏文得獎無數，自製蛋塔感謝一路上幫助他的助學人。記者謝進盛／攝影
北台南家扶中心今上午在佳里區六里聯合活動中心舉辦獎助學金頒獎典禮。記者謝進盛／攝影
北台南家扶中心今上午在佳里區六里聯合活動中心舉辦獎助學金頒獎典禮。記者謝進盛／攝影

台南 團隊 家扶中心

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