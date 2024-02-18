嘉市龍年小提燈亮相 20日起連3天每天發送1000個

今年適逢龍年嘉義市政府元宵節特別設計「龍寶寶」小提燈，市長黃敏惠今天一早將造型可愛吸睛的「龍寶寶」公布在個人臉書，預計從2月20日到22日每天下午4點於文化公園免費發送1000個。

農曆春節年假剛放完，國曆2月24日即將迎來元宵節（農曆正月十五）。嘉義市政府在龍年推出「龍寶寶」小提燈，市府每年推出的生肖小提燈廣受市民喜愛，甚至有小提燈迷每年收集，今年適逢金龍年，勢必吸引更多爭搶。今年「龍寶寶」小提燈由有「花燈女王」之稱的旅法設計師林佳葦親手設計，林佳葦出身花燈世家，是國寶級燈藝師林健兒的女兒，有別於傳統花燈，林佳葦的小提燈充滿童趣，每年推出的小提燈總有令人驚喜的新亮點。

市長黃敏惠在個人臉書PO出「龍寶寶」造型提燈，並發文表示，設計理念是將龍的細長身形轉變為圓胖可愛的造型，色彩上也選用了小朋友喜愛的粉彩色系，充滿療癒感與溫暖的設計，讓人一見愛上。