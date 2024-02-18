雲嘉漁港淤沙 東石牛奶蚵業「吃土」

台灣西南部沿海受漂沙影響，雲林、嘉義多處漁港及航道嚴重淤積，嘉義縣東石鄉知名的牛奶蚵產地副瀨、鰲鼓等漁港，每逢冬季漁筏擱淺，港口如沙洲，數百艘漁筏觸底卡泥沙，造成蚵農無法出海作業，不僅東石蚵產量十年來大減逾千噸，也讓青壯年蚵農接棒無望，恐造成養蚵產業急速凋零。

東石鰲鼓及副瀨漁港被中央列冊為低利用度漁港，無法爭取中央補助。沿海漁民表示，這如同宣判死刑，僅能仰賴縣政府設法苦籌經費一點一滴清淤，不僅速度慢，成效也恐不及漂沙堆積的速度；中央喊重視地方產業，但東石養蚵的產業源頭，遭受嚴重衝擊卻不聞不問。

副瀨村長林泰平說，副瀨漁港最大問題在淤沙嚴重，港口變成無水可進出，問題困擾數十年，蚵農只能等待大潮來時才能出海作業，時機太晚、時間也太短，盼政府重視清淤問題，解決漁民困境。

「港口淤泥太多太嚴重了！」鰲鼓蚵農何金聰表示，淤泥沙太嚴重，百艘漁筏逢農曆10月至隔年1月出入不便，影響養蚵產業，許多青壯年見狀直言「看不到未來」而放棄，養蚵的蚵農也逐漸減少，不利產業發展。

東石鰲鼓蚵農李重慶說，進口蚵愈來愈多，且進口越南蚵價格較低，商人為賺錢都拿進口蚵，甚至魚目混珠冒充東石鮮蚵的價格販售，最後導致產地滯銷，這也是蚵農最憂心的情況。

漁業署資料顯示，東石蚵產量從2013年每年產9572公噸，2022年剩8194公噸，10年來減產1378噸。產地價格從10年前每台斤120至130元，漲至今年170至180元，10年漲約50元。

嘉義縣府漁業科長張建成表示，副瀨漁港港內清疏經費初估約1200餘萬元，清浚深1.5公尺，因中央無法補助，除積極爭取中央補助，將先撥縣府預算處理清淤。縣長翁章梁回應，會再研議後續改善措施。