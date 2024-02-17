賞燈不忘美食！黃偉哲台灣燈會發放美食券 12場時間曝

台南市長黃偉哲晚間現身安平燈區美食市集發放500份美食券，民眾大排長龍踴躍索取，紛紛與市長合影留念，隨後也巡視攤販區給予關心，期盼讓民眾在賞燈之餘，也能大飽口福。美食券促銷活動共12場，只要在燈會期間持券前往兩大燈區的美食市集消費，即可獲得50元折扣。

2024台灣燈會今年以「龍耀台南」為主題，南市府在燈區設置各式精彩燈飾及表演活動，並規劃美食市集，集結台南在地特色美食，並特別推出「2024台灣燈會美食券」，發放時間分別安平燈區在2月17、18、19、20、21、22、23日下午6時，以及高鐵燈區2月28日、3月2、3、8、9日下午5時。

有興趣的民眾可前往安平燈區美食市集服務台（今日僅限美食服務台發放）及i1服務台，與高鐵燈區的美食市集服務台排隊領取，每人限領一張，領取美食券的遊客皆可在燈會活動結束前於安平或高鐵燈區消費使用。

經發局長林榮川指出，兩燈區美食市集共200多個攤位，涵蓋台南招牌美食，如炒米粉、排骨酥、花枝丸、藥膳排骨，臭豆腐等，還有各式的甜點、飲料、冰品等，讓遊客吃得滿足與開心。提醒遊客基於環保意識提升，美食市集將採用環保餐具，並設置回收站，希望遊客能配合將餐具回收，共同維護環境整潔。

另外，燈會期間安平燈區有多場次表演活動，如氣球特技、扯鈴、溜溜球、兒童劇演出、魔術秀、LED秀、花式特技、變臉特技等，更有壓軸大戲－特地請來外景綜藝節目「超級夜總會」與民眾同歡。