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台南科技執法新增11處 23日上路

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎魯永明／連線報導
高鐵台南站出口5分鐘臨停區占停車輛多，警方將加強取締。記者周宗禎／攝影
高鐵台南站出口5分鐘臨停區占停車輛多，警方將加強取締。記者周宗禎／攝影

台南市警局去年科技執法取締9萬7375件，罰款估1億1685萬元，今年新建置科技執法11處，1個月勸導期將屆滿，23日起執法，總計全市達38處科技執法。

市警局表示，經統計，去年實施科技執法的地點，事故發生比前年下降20.5%，顯示科技執法有助改善交通安全。提醒民眾不想荷包失血，就要養成遵守交通規則的習慣。

警方表示，科技執法主要針對車流量大的地點，又以北區數量最多，主因是和北區與安南區、永康區交界，過境車輛多就易肇事，像闖紅燈、不依車道行駛、超速及未禮讓行人，透過科技執法，可讓車流順暢也降低車禍事故，希望讓民眾養成遵守交通規則的習慣。

台南新增11處科技執法地點，包括高鐵站前U型臨時載客車道、北區3處、東區2處、新市區2處及安平區、永康區、中西區各1處。

其中，台南高鐵站前臨時載客車道將取締違規停車，此舉對往來載客民眾衝擊大，市府交通局指出，高鐵站是台南及北高雄地區重要交通運輸場站，因應大台南會展中心及大型購物商場陸續啟用，加上台灣燈會主燈24日點燈，周邊道路交通量大幅成長，科技執法可有望紓解車流。

記者昨天直擊高鐵台南站出口U型臨停車道，發現有許多車輛長時間停放，尖峰時段易造成停車位不足、並排停車影響交通與旅客安全。歸仁警分局表示，該處宣導期近1個月，派警力配合勸離久停車輛，至今取締13件並排、勸導不聽等違規停車，科技執法運作後，將視狀況調整勤務、減少違停影響交通或肇事。議員陳皇宇說，支持警方取締違停。

嘉義市國華街、崇文街口常年列為無號誌易肇事路口，為有效防制事故發生，市警局在路口建置第一個「停車再開」科技執法，經3個半月宣導期，15日執法，交通隊統計首日偵測1330輛汽機車通過執法蒐證範圍，其中93輛汽機車未依規定停車再開，違規率7.0%。

交通隊說，違規車輛會再依人工審核檢視，若違規事實明確樣態嚴重再舉發，將以違反道路交通管理處罰條例，不依規定停讓可處600元以上1800元以下罰鍰，車輛不停讓行人則處1200元以上6000元以下罰鍰。

台南 科技執法 車道

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