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鄉民轉發納骨塔浮編挨告 民雄鄉公所：不實散播

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣民雄鄉公所去年編列納骨塔修繕相關預算，衍生何姓鄉民轉發及評論被鄉長林于玲提告插曲。圖／聯合報系資料照
嘉縣民雄鄉公所去年編列納骨塔修繕相關預算，衍生何姓鄉民轉發及評論被鄉長林于玲提告插曲。圖／聯合報系資料照

嘉縣民雄鄉公所去年編列「第16公墓納骨塔神主牌暨門板更新工程」預算1200萬元，遭鄉代陳琮貽等人質疑浮編，最後公所抽回並刪除預算；民雄鄉民何財源今天投訴媒體指出，他在line群組轉發相關資訊及評論，卻遭民雄鄉長林于玲不滿提告，難道民雄已淪為一言堂？人民連說真話權力都沒有嗎？

民雄鄉公所回應，對於不實言論的散播或指控，就必須表達正確的立場和做妥善的處理。主要是捍衛林鄉長的立場「做對的事、說對的話」，不希望有人加油添醋扭曲事實和抹黑，以訛傳訛，到處散播不實的資訊給大家。

「大過年被帶去民雄分局訊問，我真的很無言！」何財源說，鄉長林于玲選前喊「人民雄大」，選後卻變成鄉長最大，他轉貼的資訊，新聞都有，尤其看到民雄公托要被廢除，他只是提出關心，鄉長卻告他。

鄉代陳琮貽表示，有得知有鄉民被鄉長告，但詳情他不清楚，民意代表職責就是審議預算、監督把關，他認為何姓鄉民轉貼資訊是關心鄉政，鄉長于玲為此提告，是浪費社會資源。

民雄鄉公所反駁，「人民雄大」是為了保障人民最大的權益，民眾有言論自由，都給予尊重，對有利於民眾、好的意見都很歡迎也樂意接受，但對於不實言論的散播或指控，就必須表達正確的立場和做妥善的處理。

民雄鄉公所也特別聲明指出，針對整修納骨塔傳「大賺死人錢」部分，強調整修費用皆為公所預算，未額外向家屬收取費用，何來「大賺死人錢」之說？強調對之前的不實報導，也已多次做澄清和說明，爾後將不再對其做回應。

提告 林于玲 鄉長

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