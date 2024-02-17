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台南永康公所辦「擔水餅」導覽 推廣廣興宮擔餅節民俗

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康公所辦「擔水餅」導覽，推廣廣興宮擔餅節民俗。圖／永康區公所人文課提供
台南永康公所辦「擔水餅」導覽，推廣廣興宮擔餅節民俗。圖／永康區公所人文課提供

台南傳統民俗「永康廣興宮擔餅節」廟方今年訂29日舉行。區公所今天辦「擔水餅－永康情」文化導覽活動，推廣這項百年歷史民俗、促進永續傳承。

「永康廣興宮擔餅節」經原台南縣政府登錄為「縣定民俗」，縣市合併後改為台南「市定民俗」。在台灣民間習俗，嬰兒滿月的彌月禮多以油飯、紅蛋分送給親朋好友；不過以廣興宮為祭祀中心的永康西勢、新庄仔、樹仔腳及新化崙頂里一帶，則多以「分水餅」來分享家有新生兒的喜悅，久而久之成為習俗。

區公所表示，期待以公部門角色一同努力保存維護這項民俗，建立參與者與在地文化連結，形成地方凝聚力量，使優美傳統不致失傳、亙古留存。

今天「文化導覽」活動邀請西勢國小直笛隊吹奏「水餅故鄉」、「蕃薯厝5號」，兩首擔餅文化相關獲獎曲目，表演相關戲劇、導覽校園內別具擔餅節文化特色意義石碑意象；另與台南應用大學合作，帶領參與者以針線刺繡，縫製獨一無二的「龍年蘋安」嬰兒帽。

區公所表示，24日元宵節當天邀請地方文史學家董峯政教授，在社教中心廣場教唱「擔餅唸謠」及「蕃薯厝5號」等與擔餅節相關歌謠，帶領民眾傳唱詩詞，加深對擔餅文化認識，活動後贈送限量台南400祈願福袋。

29日廟方主辦的「永康廣興宮擔餅節」活動，公所為使參加「分水餅」新生兒父母得到更多祝福，贈送手繡「蘋」安嬰兒帽、擔餅節「水果餅」，呼應廣興宮贈送新生兒「五寶袋」寓意，保佑新生兒平平安安長大。現場還有擔餅歌謠傳唱闖關活動，分享喜氣。

台南永康公所辦「擔水餅」導覽，推廣廣興宮擔餅節民俗。圖／永康區公所人文課提供
台南永康公所辦「擔水餅」導覽，推廣廣興宮擔餅節民俗。圖／永康區公所人文課提供
台南永康公所辦「擔水餅」導覽，推廣廣興宮擔餅節民俗。圖／永康區公所人文課提供
台南永康公所辦「擔水餅」導覽，推廣廣興宮擔餅節民俗。圖／永康區公所人文課提供
台南永康公所辦「擔水餅」導覽，推廣廣興宮擔餅節民俗。圖／永康區公所人文課提供
台南永康公所辦「擔水餅」導覽，推廣廣興宮擔餅節民俗。圖／永康區公所人文課提供
台南永康公所辦「擔水餅」導覽，推廣廣興宮擔餅節民俗。圖／永康區公所人文課提供
台南永康公所辦「擔水餅」導覽，推廣廣興宮擔餅節民俗。圖／永康區公所人文課提供

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