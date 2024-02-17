泡湯好去處！台南關子嶺勞工育樂中心由富野溫泉會館接手

台南市關子嶺勞工育樂中心重新招商，由富野集團旗下的關子嶺富野溫泉會館取得經營管理權，經內部整修近1年，趕在農曆春節旺季，２月８日正式對外營運，為關子嶺旅遊觀光再添新活力，勞工局職訓就服中心今天辦理徵才活動，現場提供人資、採購專員；客務組長、櫃檯接待員、服務中心組長、服務員；房務主任、領班、房務員；餐廳主任、領班、服務員等共計33個工作機會。

勞工局長王鑫基表示，關子嶺富野溫泉會館取得經營管理權，在保障既有員工工作權益，留用原統茂員工16位，在契約規定員工須達３分之１設籍白河區、達2分之１設籍台南市，鼓勵住在鄰近區域對服務業有興趣的民眾踴躍投遞履歷求職，如今日未能到現場求職，可電洽(06)6990370由專人提供就業服務。

關子嶺勞工育樂中心重新整修後規畫各式不同房型客房共79間客房可供民眾選擇，尤其在每樓層都設有不同主題的親子房及仿日式溫馨和式房，不管是小家庭出遊或是家族旅遊都是很好的選擇。

館內有11間大小不等的會議室，可做為舉辦教育訓練及多元會議的最佳場所，餐點部分除一般團體預訂合菜外，另規劃為簡易式養生火鍋 或簡易套餐。食材結合在地農產品，新鮮草本鮮蔬及水果，選用當季台南在地農產品研發推出季節性火鍋及菜品。

年節後，勞工局職訓就服中心規畫多場次徵才活動，17日安南區海佃里活動中心、19日善化文康育樂中心及新市樹谷園區音樂廳、20日永康東橋里活動中心、21日善化文康育樂中心、22日佳里區六里聯合活動中心、24日麻豆總爺中山堂、27日新營區南紙里活動中心等辦理，相關資訊可電洽職訓就服中心(06)6330820。

為更進一步對接產業需求，王鑫基今天帶領團隊拜訪南科AI_ROBOT自造基地，了解AI產業的就業供給面與需求條件。，王鑫基表示，未來就業市場AI 的發展是不可避免的趨勢，希望跟南科AI_ROBOT自造基地有更多的連結，透過職涯探索活動、就業研習講座、參訪體驗實作、或在相關徵才活動場合展出並結合AI產業廠商提供對應人才職缺等多元型態，協助大眾了解AI趨勢及其技術發展、職場環境等，以利提早儲備個人工作職能、做好就業準備。