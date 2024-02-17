小心荷包！台南科技執法新增11處將上路 全市將達38處

台南市新建置科技執法地點11處，1個月勸導期將屆滿，2月23日正式執法 ，包括高鐵台南站U型臨時載客車道取締違規停車及取締未禮讓行人、不依車道行駛等多種違規類型，新加舊總計全市將達到37處科技執法。依市警局統計去年1至11月科技執法取締9萬多件，罰款達1億餘元，民眾不想荷包失血，就要養成遵守交通規則的習慣。

台南市警局表示，南市目前有27處科技執法設備地點，統計去年事故比率比前一年下降20.5%，顯示有助於改善交通安全。即將啟用新建置科技執法地點11處加上3處變更功能，是經統計分析台南市易肇事違規路（段）口，採用影像分析技術，自動辨識違規行為，取締未禮讓行人、不依車道行駛等多種違規類型，主要目的是車流順暢及降低事故。

其中台南高鐵站前臨時載客車道，將取締違規停車，對往來載客民眾衝擊大，市府交通局指出，高鐵站是台南及北高雄地區重要交通運輸場站，因應大台南會展中心及大型購物商場的陸續啟用，加上台灣燈會主燈「龍來台灣」將在24日高鐵燈區點燈，高鐵台南站區及周邊道路交通量勢必大幅成長，請民眾多利用周邊停車場前30分鐘免費停車。

警方表示，科技執法主要針對車流量大，以北區設置數量最多，是因和安南區、永康區交界，過境車輛多就易肇事，規畫科技執法項目，針對肇因對症下藥，像是闖紅燈、不依車道行駛、超速及未禮讓行人，希望讓民眾養成遵守交通規則的習慣，勿存有僥倖違規心理，以避免交通事故的發生。

台南市新增11處科技執法路口為台南高鐵站前U型臨時載客車道（違規停車）、安平區中華西路與永華路口（ 闖紅燈超速未禮讓行人）、北區開元路與林森路口（不依車道行駛）、東區東門路與林森路口（不依車道行駛）、永康區復興路與高速二街口（不依車道行駛）、新市區台一線與新港社大道口（闖紅燈、超速、不依車道行駛等）、新市區台19甲線與西港雅大道口（闖紅燈、超速、不依車道行駛等）、中西區中成路與慈音街口 （北往南三）（閃紅未停再開）、北區公園路1092巷與公園路1074巷17弄口、東區中華東路二段 41巷與富農街二段口（西往東行向）（閃紅未停再開）、北區東豐路與林森路口（闖紅燈、跨越雙白線、機車行駛禁行機慢車道等）；

另東區中華東路與凱旋路口（增違規迴轉）、仁德區中山路與文德路口（增不依車道行駛）（增設功能）、龍崎區市道182線27.2公里至28.5公里（區間測速縮短偵測範圍）。