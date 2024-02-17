禽流感升溫 雲林撲殺2.4萬隻土雞

雲林縣禽流感疫情升溫，昨天新增口湖鄉一處土雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，撲殺2萬4016隻土雞，全縣今年累計8場確診，較去年同期增加，防疫所除針對高風險地區消毒，防檢署也透過無人機稽查化製車，去年下半年至今查獲6輛車次未依法上蓋，有造成疫情擴散之虞，依法裁處。

雲林縣今新增土雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，已完成2萬4016隻土雞撲殺銷毀作業，及場區消毒，全縣今年1月至今已有8場禽場確診，包含陸禽4場、鴨2場、鵝2場，防疫所長廖培志表示，今年確診場次較去年同期增加1場。

廖培志表示，候鳥路徑上游國家日本，近期發現67例候（野）鳥高病原性禽流感案例，有H5N1、H5N5及H5N6等3種亞型高病原性禽流感病毒被檢出，韓國也發現數起候（野）鳥高病原性禽流感案例，養禽業者應加強禽場防鳥設施、做好門禁管制及消毒等生物安全措施，防範疫情發生。

防檢署去年下半年利用遙控無人機查核死廢畜禽化製車，確保駕駛全程保持密閉防漏，至今雲林縣已有6輛車次未依規定將化製車上蓋，有傳染疫病風險，已依違反動物傳染病防治條例規定裁處，防疫所呼籲化製車業者勿心存僥倖。

防疫所呼籲養禽業者提高警覺，每日自主觀察，倘發現禽隻異常，應主動通報(防疫專線：0932-690674)，以利防疫機關及時處置。