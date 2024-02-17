聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南安平燈區無人機煙火秀 還有8場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
安平燈區最受歡迎的空中展演還有8場次，觀旅局提醒千萬別錯過。圖／台南市政府提供
安平燈區最受歡迎的空中展演還有8場次，觀旅局提醒千萬別錯過。圖／台南市政府提供

2024台灣燈會台南，安平燈區於2月3日先開展，春節吸引許多攝影愛好者及民眾前往，其中，空中展演結合無人機、煙火、雷射及燈光秀，民眾驚呼連連。

觀旅局提醒，空中展演到3月10日前仍有8場次，於每周六日晚間7時45分演出，市長黃偉哲表示，要收齊畫面需要連續來3次。

觀旅局表示，展演由台灣在地團隊操刀，運用安平燈區水域特色，結合無人機、煙火、雷射及燈光秀，以劇場概念用科技聲光效果，每場次安排500台無人機，輔以符合港區安全規範的精采中低空煙火搭配整體演出，廣受好評。其中，大年初三及初四無人機展演出現小北百貨、文章牛肉湯等台南在地業者，引起網友熱議表示很有台南味。

市長黃偉哲說，此次無人機展演就是台灣團隊開發，共有「回眸大員、府城詩畫、夢迴台南」等三部曲，展演設計配合台南文化、歷史和景點生動展示，搭配動人曲目引人入勝，強烈吸引觀眾的目光，要收集齊全畫面記得要連續來三次。

另因安平燈區大量遊客湧入，現場出現違規攤商搶商機，台南市政府昨會同警方前往安平燈區對違規攤商強制執行，市府強調絕不容許違法設攤，對違規攤商進行勸導，若不從則開罰5千至30萬元並強制執行驅離，要維護燈會秩序及公共安全。

台南 台灣燈會 黃偉哲

延伸閱讀

安平燈區無人機表演還有8場 黃偉哲：收齊畫面要來3次

最美蘭花都在這... 2024台灣國際蘭展暨世界蘭展 24日開幕

包括全市人口數最大區 南市5區區長人事異動

16年再辦台灣燈會 安平燈區不如2008年？黃偉哲這樣說

相關新聞

台南地難尋 1里1活動中心恐跳票

台南市長黃偉哲力拚1里1活動中心，目前全市649里已有504座，台南市府表示，積極向中央爭取逾4.4億元前瞻經費，加上自...

台南安平燈區無人機煙火秀 還有8場

2024台灣燈會在台南，安平燈區於2月3日先開展，春節吸引許多攝影愛好者及民眾前往，其中，空中展演結合無人機、煙火、雷射...

嘉市東門派出所 修復龍王廟

嘉義市僅存日治警察機關歷史建築「東門派出所」，曾被譽為諸羅古八景之一「萬山倒影」，經6年修復去年完工，將轉型文化基地活化...

逢大潮就消失…嘉義東石碼頭增高 10月完工

嘉義縣東石鄉鰲鼓、副瀨及網寮等3漁港碼頭及作業平台，因地層下陷問題，逢農曆大潮就會發生海水溢漫淹碼頭平台，長期危及漁民作...

禽流感升溫 雲林撲殺2.4萬隻土雞

雲林縣禽流感疫情升溫，昨天新增口湖鄉一處土雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，撲殺2萬4016隻土雞，全縣今年累計8場確...

搶台灣燈會商機…台南安平燈區違規攤販林立 市府強制驅離最高罰30萬

2024台灣燈會在台南安平燈區率先登場，春節期間安平燈區大量遊客湧入，也出現不少違規攤商搶商機，台南市政府今天下午由市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。