台南安平燈區無人機煙火秀 還有8場

2024台灣燈會在台南，安平燈區於2月3日先開展，春節吸引許多攝影愛好者及民眾前往，其中，空中展演結合無人機、煙火、雷射及燈光秀，民眾驚呼連連。

觀旅局提醒，空中展演到3月10日前仍有8場次，於每周六日晚間7時45分演出，市長黃偉哲表示，要收齊畫面需要連續來3次。

觀旅局表示，展演由台灣在地團隊操刀，運用安平燈區水域特色，結合無人機、煙火、雷射及燈光秀，以劇場概念用科技聲光效果，每場次安排500台無人機，輔以符合港區安全規範的精采中低空煙火搭配整體演出，廣受好評。其中，大年初三及初四無人機展演出現小北百貨、文章牛肉湯等台南在地業者，引起網友熱議表示很有台南味。

市長黃偉哲說，此次無人機展演就是台灣團隊開發，共有「回眸大員、府城詩畫、夢迴台南」等三部曲，展演設計配合台南文化、歷史和景點生動展示，搭配動人曲目引人入勝，強烈吸引觀眾的目光，要收集齊全畫面記得要連續來三次。

另因安平燈區大量遊客湧入，現場出現違規攤商搶商機，台南市政府昨會同警方前往安平燈區對違規攤商強制執行，市府強調絕不容許違法設攤，對違規攤商進行勸導，若不從則開罰5千至30萬元並強制執行驅離，要維護燈會秩序及公共安全。