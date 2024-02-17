台南地難尋 1里1活動中心恐跳票

台南市長黃偉哲力拚1里1活動中心，目前全市649里已有504座，台南市府表示，積極向中央爭取逾4.4億元前瞻經費，加上自籌8億多元，預計今年新增啟用16座。

然而，因用地取得愈來愈困難，仍有34里活動中心土地仍無著落，議員憂心1里1活動中心恐跳票。民政局表示，將透過多元方案，包括結合社宅、土地容積移轉或辦理都市計畫變更等方式完成。

台南市37區幅員廣大，地方爭取興建里活動中心，民政局表示，目前尚有16區34個里無活動中心使用，其中，以學甲5里最多，其次永康4里及東區3里，市府透過多元方式推動，如永康區正強里活動中心結合社宅；東區成大里活動中心價購土地；東區東智里活動中心以容積移轉取得土地；仁德區新田里活動中心辦理都市計畫個案變更，由地主捐贈土地及建物。

不過，也有活動中心已發包卻又出現退場案例，如北區華德里活動中心，向中央爭取4千多萬元，發包後因部分人士反對設在公園用地減少綠地又取消，區公所指出，雖是設在公園用地上，但位在大馬路旁邊，也留有2、30公尺的綠帶，但尊重民意辦理退場。

市府表示，今年新增完工啟用的16案包括將軍區馬沙溝、北門區保吉寮里、善化區蓮潭里、東關頂街、仁德區大甲里、永康區光復里、成功里；東區東門圍下里、後甲里、成大里、北區大和社區、成德里、正覺里、中西區淺草里、安南區海南里及安平區王城里活動中心。

李姓里民說，現在活動中心不只有集會功能，還附有長照、親子館等，一里一活動中心是多數民意的需求。

市議員陳怡珍說，活動中心結合其他功能的作法良善，但北區大和社區活動中心附設親子悠遊館，已報完工還要等社會局規畫，應提前跨局處整合才不至於延宕。

民政局表示，尊重地方意見，拿到使用執照後，會和社會局及公所、社區發展協會協調。