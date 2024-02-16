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職人家庭台劇「華麗計程車行」改編嘉義故事 再現嘉義迷人魅力

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
LINE TV、華視首度攜手共同製作全新優質戲劇《華麗計程車行》，改編自聯合報出版、嘉市在地作家陳俊文原著小說，LINE TV下午在台北市西門紅樓舉辦開播記者會，市長黃敏惠特地北上出席。圖／嘉市府提供
LINE TV、華視首度攜手共同製作全新優質戲劇《華麗計程車行》，改編自聯合報出版、嘉市在地作家陳俊文原著小說，LINE TV下午在台北市西門紅樓舉辦開播記者會，市長黃敏惠特地北上出席。圖／嘉市府提供

嘉義故事再度躍上影視舞台！LINE TV、華視首度攜手共同製作全新優質戲劇《華麗計程車行》，改編自聯合報出版、嘉市在地作家陳俊文原著小說，LINE TV下午在台北市西門紅樓舉辦開播記者會，市長黃敏惠特地北上出席，邀請民眾後天18日晚上10點，鎖定LINE TV、華視、Netflix，以及Hami Video，一起快樂追劇。

這部職人家庭台劇，述說嘉義最早經營的車行之一「華麗計程車行」故事，從小人物的觀點，帶出一家人酸甜苦辣的人生際遇，全程在嘉義拍攝取景，記者會有嘉義美食「林聰明沙鍋魚頭」供來賓享用。

黃敏惠說，嘉市強大能量來自城市歷史淬鍊，加上在地人溫暖、溫度形成。這次透過老師陳俊文原著小說，以及LINE TV、華視、文策院等團隊，推出年度大戲《華麗計程車行》，呈現地方故事與運將文化，用最真最善最美事物，發揮「嘉義人、嘉義事、嘉義精神」，讓嘉市被更多人看到，謝謝所有人努力，成就影視作品。

黃敏惠表示，疫情期間市府為守護市民健康，向中央爭取疫苗設大型接種站，感謝華麗計程車行「董娘」丁靜慧，協助市府接送長輩往返，從家裡坐車到體育館，只要部分負擔50元，餘由市府支出，共度疫情艱難時刻。

陳俊文出席開播記者會，感謝勇媽市長促成協助影集在嘉市拍攝，嘉義市在市長用心帶領下，將設計思維注入城市，讓嘉市成為有美食、有文化，更有日式木造老屋等景點城市，期待影集播出吸引劇迷來嘉觀光，華麗計程車行將帶著滿懷熱忱歡迎遊客。

市府觀光新聞處張婉芬說，嘉市文化底蘊及在地人文風景，受劇組喜愛，市府積極推動「十大旗艦計畫-影視新協力」，吸引國內外劇組來嘉拍片。去年上映電影《車頂上的玄天上帝》以及即將上檔的《華麗計程車行》，都是以嘉義故事為拍攝背景。

《華麗計程車行》18日起每周日晚上10點在LINE TV、華視同步首播；晚上11點在NETFLIX、中華電信MOD、Hami Video播出；24日起在八大戲劇台每周六晚上8點、台視晚上10點播出；4月12日上架三立台灣台播出。

LINE TV、華視首度攜手共同製作全新優質戲劇《華麗計程車行》，改編自聯合報出版、嘉市在地作家陳俊文原著小說，LINE TV下午在台北市西門紅樓舉辦開播記者會，市長黃敏惠特地北上出席。圖／嘉市府提供
LINE TV、華視首度攜手共同製作全新優質戲劇《華麗計程車行》，改編自聯合報出版、嘉市在地作家陳俊文原著小說，LINE TV下午在台北市西門紅樓舉辦開播記者會，市長黃敏惠特地北上出席。圖／嘉市府提供
LINE TV、華視首度攜手共同製作全新優質戲劇《華麗計程車行》，改編自聯合報出版、嘉市在地作家陳俊文原著小說，LINE TV下午在台北市西門紅樓舉辦開播記者會，市長黃敏惠特地北上出席。圖／嘉市府提供
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LINE TV、華視首度攜手共同製作全新優質戲劇《華麗計程車行》，改編自聯合報出版、嘉市在地作家陳俊文原著小說，LINE TV下午在台北市西門紅樓舉辦開播記者會。圖／嘉市府提供

嘉義 華視 計程車 黃敏惠

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