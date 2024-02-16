搶台灣燈會商機…台南安平燈區違規攤販林立 市府強制驅離最高罰30萬

2024台灣燈會在台南安平燈區率先登場，春節期間安平燈區大量遊客湧入，也出現不少違規攤商搶商機，台南市政府今天下午由市場處、警察局、工務局、環保局等機關，前往安平燈區針對違規攤商進行直接強制執行，市府強調絕不容許違法設攤，針對違規攤商進行勸導，經勸導仍違規擺攤者將開罰並強制執行驅離，以維護燈會秩序及公共安全。

市府經發局表示，今天稽查行動展示市府對於維護公共秩序的決心和鐵腕執法的態度，也向違規攤商發出明確的警示，若違規設攤，將依行政執行法第30條，第31條及第28條第2項規定，對違規攤商處以5000元以上30萬元以下怠金，並得扣留或限制使用動產、不動產。嚴正呼籲所有攤商應遵守相關規定，以免受罰。

市場處長王俊博強調，稽查行動的目的是確保燈會的正常運行，保障市民和遊客的安全，並維護公共秩序，呼籲所有攤商和市民共同遵守相關法規，共同營造一個安全、有序、愉快的賞燈環境。

2024台灣燈會美食市集攤位招租，其中安平燈區36天租金總價要26萬元，引起不少討論。因出現違規攤商擅自在安平燈區內的禁止設攤區設立攤位，嚴重影響燈會秩序，交通及環境。為維護燈會期間公共安全及環境整潔，南市政府針對安平燈區內違規攤商進行多次勸導及要求其撤離，也將持續對違法攤商進行稽查，打擊危害公共利益和秩序的行為，確保燈會活動的順利舉辦。