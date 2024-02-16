騎樓高低不齊超難走 南市鬧區騎樓整平累計逾147公里

台南市今年度友善騎樓競賽歷經半年的整頓考評，由中西區公園路奪下新路段組冠軍，北區成功路拿下舊路段組第一名，各獲頒18萬元獎金，市府自2013年起推動騎樓暢通計畫，累積長度147.2公里，市長黃偉哲期許再接再厲，鼓勵全民參與淨空騎樓，塑造友善通行騎樓的環境。

工務局表示，今年友善騎樓競賽共有中西區等6個行政區參與，參賽路段13條，總長度4.07公里，分為新路段組及舊路段組進行競賽，於7至9月由區公所、社區組織等團體勸導商家自行移除或拆除騎樓佔據物，並向參賽路段內的騎樓所有權人或使用人宣導友善騎樓暢通計畫，於參賽路段騎樓內側留設1.5公尺寬淨空空間，由交通局協助區公所畫設綠色整齊線，提醒居民或店家保持騎樓暢通。

考評結果新路段組第一名「中西區公園路(公園路35號至公園路21號)」，頒發獎金18萬元；第二名「東區崇善路(崇善路207號至崇善路273號)」頒發獎金14萬元；第三名「中西區民權路 (民權路二段215號至民權路二段61號)」，頒發獎金9萬元。佳作：「中西區忠義路 (忠義路二段56號至32號及忠義路二段65號至105號兩側)」及「中西區忠義路 (忠義路二段112號至忠義路二段68號)」，頒發獎金2萬元。

舊路段組第一名「北區成功路(成功路308號至398號)」，頒發獎金7萬元；第二名「中西區永福路(永福路二段72號至166號)」，頒發獎金5萬元；第三名「安平區郡平路(郡平路153號至195號)」，頒發獎金3萬元。