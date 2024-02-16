台南市目標「649里都有活動中心」 靠這些招數突破困難

台南市37區649里，現有活動中心有504座，由民政局管理的有355座，社會局管理的有149座，市長黃偉哲目標是每1里都有活動中心，上任以來已動土建置24處活動中心，市府爭取及自籌逾12億元，預計今年可再新增完工啟用16案，但面臨用地取得越來越困難，目前有16區34里活動中心土地仍無著落，透過多元方式推動，如北區大和社區活動中心附設親子悠遊館，民代肯定但提醒要做好跨局處協調，避免造成啟用進度拖延。

台南市37區幅員廣大，地方爭取興建里活動中心，但民代質疑進度延宕，南市府表示，除了針對原有建物做耐震補強，也積極向中央爭取預算新建活動中心，累積已爭取逾4.4億元前瞻經費，另外再自籌8億多元，目前已啟動新建、重建或耐震補強的活動中心與區政大樓有141案，95案已完成啟用。

民政局指出，尚在前置規畫有6案、在設計作業階段有5案、進行工程招標有2案、正在施工作業有29案、已完工驗收有4案，預計今年可再新增完工啟用16案，包括將軍區馬沙溝多功能活動中心、北門區保吉寮里聯合活動中心、善化區蓮潭里活動中心暨公設民營托嬰中心、東關頂街聯合里活動中心、仁德區大甲里活動中心、永康區光復里活動中心、成功里活動中心。

市區部分有東區東門圍下里聯合活動中心、後甲里活動中心、成大里活動中心及北區大和社區活動中心、成德里活動中心、正覺里活動中心、中西區淺草里活動中心、安南區海南里活動中心及安平區王城里活動中心。

民政局說，尚有16區34個里無活動中心使用，以學甲5里最多，其次永康4里及東區3里，市府透過多元方式堆動，如永康區正強里活動中心，結合社宅納入今年的參建計畫執行；東區成大里活動中心以價購方式編列預算，並分期分年執行；東區東智里活動中心則以容積移轉取得土地；仁德區新田里活動中心則是辦理都市計畫個案變更，由地主捐贈土地及建物。