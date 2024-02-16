獲國際大獎的北港天空之橋 被搭帳棚淪為街友之家
榮獲國際設計大獎的雲林縣北港天空之橋，是北港旅遊打卡的熱點，最近遭街友占據，甚在用簡易帳棚露宿，雲林縣社會處獲報派社工前往了解，但一再撲空，社工指出，街友占用景點公共空間已影響遊客休閒，將予勸導，由於目前雲林沿海尚無街友安置據點，社會處表示，正積極尋找據點，礙於無法強制安置，只能就近和安養機構合作，對身體不佳的街友暫行安置。
春節家家戶戶團圓享受天倫，卻有部分街友依舊流浪街頭，雲林觀光重鎮的北港，最近朝天宮四週出現街友，寒冬夜宿街頭，十多天前，曾獲國際設計大獎的天空之橋，更有街友在橋上搭帳棚長期露宿，引起鄰近居民關注，有人拍照向雲林縣府投訴。
縣府社會處接連兩天派社工前往了解，但兩天均撲空，橋上的觀景台只留下帳棚寢具及簡易生活品及衣物，卻找不到人，鄰近居民說，天空之橋採多空間透空設計，又有擋風玻璃，的確是遮風避雨的好所在，但該橋設計獨特，很受年輕人喜愛，是網路熱門打卡景點，也是拍婚紗取景熱區，被街友占據，有礙觀瞻也影響環境。
社工向居民打聽街友去處，但只知夜宿橋上的街友是男姓，白天騎一輛單車四處遊蕩，社工指出，因目前是朝天宮進香期，人潮多才會吸引街友到北港「討生活」，將再繼續尋找再予勸導。
雲林目前只有斗六設有街友安置據點，服務約30名街友，雲林縣社會處長林文志指出，雲林目前列冊遊民共19人，其中北港4人，社會處每月定期結合人安基金會進行夜間關懷訪視，發掘個案提供及時關懷與協助，過年前霸王級寒流來襲，縣長張麗善也親自率隊夜訪街友並寒冬送暖。
至於沿海地區尚無街友安置場所，林文志指出，目前正積極在沿海尋找合適地點，只是安置無法強制需徵得街友本身同意，目前已就近和部分安養機構合作，對身體狀況不佳的街友緊急安置，如發現有需要服務的街友，可洽請警方、公所、社會處（05）5522688協助。
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