快訊

傳韓國瑜預計「這時」召集協商 傅崐萁主張明召開臨時會沒了

年代旅遊富國島丟包案 觀光署處分即起停止業務3個月

晚安小雞盼給機會「用流量宣傳柬國」 網分析他YT會員分級：每月至少賺50萬

獲國際大獎的北港天空之橋 被搭帳棚淪為街友之家

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
進入北港進香觀光熱季，街頭出現的街友也明顯增加，過年前強烈寒流來襲，雲林縣長張麗善冒寒夜訪街友送暖。記者蔡維斌／翻攝
進入北港進香觀光熱季，街頭出現的街友也明顯增加，過年前強烈寒流來襲，雲林縣長張麗善冒寒夜訪街友送暖。記者蔡維斌／翻攝

榮獲國際設計大獎的雲林北港天空之橋，是北港旅遊打卡的熱點，最近遭街友占據，甚在用簡易帳棚露宿，雲林縣社會處獲報派社工前往了解，但一再撲空，社工指出，街友占用景點公共空間已影響遊客休閒，將予勸導，由於目前雲林沿海尚無街友安置據點，社會處表示，正積極尋找據點，礙於無法強制安置，只能就近和安養機構合作，對身體不佳的街友暫行安置。

春節家家戶戶團圓享受天倫，卻有部分街友依舊流浪街頭，雲林觀光重鎮的北港，最近朝天宮四週出現街友，寒冬夜宿街頭，十多天前，曾獲國際設計大獎的天空之橋，更有街友在橋上搭帳棚長期露宿，引起鄰近居民關注，有人拍照向雲林縣府投訴。

縣府社會處接連兩天派社工前往了解，但兩天均撲空，橋上的觀景台只留下帳棚寢具及簡易生活品及衣物，卻找不到人，鄰近居民說，天空之橋採多空間透空設計，又有擋風玻璃，的確是遮風避雨的好所在，但該橋設計獨特，很受年輕人喜愛，是網路熱門打卡景點，也是拍婚紗取景熱區，被街友占據，有礙觀瞻也影響環境。

社工向居民打聽街友去處，但只知夜宿橋上的街友是男姓，白天騎一輛單車四處遊蕩，社工指出，因目前是朝天宮進香期，人潮多才會吸引街友到北港「討生活」，將再繼續尋找再予勸導。

雲林目前只有斗六設有街友安置據點，服務約30名街友，雲林縣社會處長林文志指出，雲林目前列冊遊民共19人，其中北港4人，社會處每月定期結合人安基金會進行夜間關懷訪視，發掘個案提供及時關懷與協助，過年前霸王級寒流來襲，縣長張麗善也親自率隊夜訪街友並寒冬送暖。

至於沿海地區尚無街友安置場所，林文志指出，目前正積極在沿海尋找合適地點，只是安置無法強制需徵得街友本身同意，目前已就近和部分安養機構合作，對身體狀況不佳的街友緊急安置，如發現有需要服務的街友，可洽請警方、公所、社會處（05）5522688協助。

曾獲國際設計大獎的北港天空之橋，是北港熱門打卡景點，被搭帳棚夜宿淪為街友之家。記者蔡維斌／攝影
曾獲國際設計大獎的北港天空之橋，是北港熱門打卡景點，被搭帳棚夜宿淪為街友之家。記者蔡維斌／攝影
曾獲國際設計大獎的北港天空之橋，是北港熱門打卡景點，被搭帳棚夜宿淪為街友之家。記者蔡維斌／攝影
曾獲國際設計大獎的北港天空之橋，是北港熱門打卡景點，被搭帳棚夜宿淪為街友之家。記者蔡維斌／攝影
曾獲國際設計大獎的北港天空之橋，是北港熱門打卡景點，被搭帳棚夜宿淪為街友之家。記者蔡維斌／攝影
曾獲國際設計大獎的北港天空之橋，是北港熱門打卡景點，被搭帳棚夜宿淪為街友之家。記者蔡維斌／攝影
曾獲國際設計大獎的北港天空之橋，是北港熱門打卡景點，被搭帳棚夜宿淪為街友之家。記者蔡維斌／攝影
曾獲國際設計大獎的北港天空之橋，是北港熱門打卡景點，被搭帳棚夜宿淪為街友之家。記者蔡維斌／攝影

北港 街友 雲林

延伸閱讀

北港主燈神龍見首不見尾 遊客探尋原來龍尾在「1公里外」

為工人、街友發聲 林立青：自信心比什麼都有價值

彰化縣春節福利不打烊 逢低溫維持街友熱食定時發放

桃園警友站長好有愛 寒夜贈街友千元紅包過新年

相關新聞

台南市目標「649里都有活動中心」 靠這些招突破困難

台南市37區649里，現有活動中心有504座，由民政局管理的有355座，社會局管理的有149座，市長黃偉哲目標是每1里都...

獲國際大獎的北港天空之橋 被搭帳棚淪為街友之家

榮獲國際設計大獎的雲林縣北港天空之橋，是北港旅遊打卡的熱點，最近遭街友占據，甚在用簡易帳棚露宿，雲林縣社會處獲報派社工前...

逢大潮東石碼頭就消失 嘉縣府自掏1510萬增高10月完工

嘉義縣東石鄉鰲鼓、副瀨及網寮等3漁港碼頭及作業平台，因地層下陷問題，逢農曆大潮時，就會發生海水溢漫淹過碼頭平台，長期危及...

雲林斗六路邊停車收費去年4.4萬筆未繳 今年新增千餘格同步催繳

雲林縣斗六市去年4月試辦路邊停車收費，因未納入四大超商繳費方式，截至去年底，有4.4萬筆未繳費記錄，今年斗六再新增1152格路邊停車收費，除增加四大超商繳費方式，初期將採人工開單，預計四月開始收費，屆時將同步寄發催繳通知，虎尾鎮試辦路邊停車78格也將在今年上半年開始收費，確切日期將另行公告。

包括全市人口數最大區 南市5區區長人事異動

台南市民政局今天發布中西區、東區、官田、永康、北區5位區長異動，並由民政局長姜淋煌監交，其中，東區區公所區長顏能通因生涯...

不愧是文化古都！南市古蹟走春280萬人次營收破667萬

台南市文化局所轄各古蹟景點、文化場館，在春節連假期間湧入大量來自國內、外走春旅遊的遊客；今年台南各具特色的燈節，包含安平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。