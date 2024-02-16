包括全市人口數最大區 南市5區區長人事異動

台南市民政局今天發布中西區、東區、官田、永康、北區5位區長異動，並由民政局長姜淋煌監交，其中，東區區公所區長顏能通因生涯規畫申請退休，市長黃偉哲肯定顏能通區長任內在工作領域上表現優異，祝福顏能通另創生涯高峰，職缺由官田區公所黃炳元調任，永康區長陳勝調調市府參議，由北區區長李皇興調任。

民政局表示，因應中西區公所區長汪慶龍調任台南市議會，其職缺原由市府參議黎燕玉代理，黎燕玉今年1月31日調任市府客家事務委員會專門委員，中西區公所區長職缺由北區區公所主任秘書蔡佳甫調任，並在今年2月1日就任；東區區公所區長顏能通因生涯規畫申請展期退休，其職缺由官田區公所區長黃炳元調任，並於今年2月5日就任，官田區公所區長暫由該所主任秘書許芳榮代理。

另永康區公所區長陳勝楠調任市府參議，職缺由北區區公所區長李皇興調任；民政局表示，陳勝楠擔任永康區長9年多，工作表現備受肯定，但希望能暫時休息，含貽弄孫；李皇興擔任北區區長已7年多，由他接下永康區長的重擔；北區區公所區長職缺由環境保護局科長潘寶淑調任，符合簡任10職等資格，永康及北區區長都在今日就任。

本次區長異動由民政局局長姜淋煌親自監交，並代表市長黃偉哲提醒區長辦理區政應積極任事，認真負責，並期許調任區長們盡速了解區內特色，全力以赴。

民政局指出，市長黃偉哲非常重視國家高階文官之養成，認為文官是屬於國家公共財，並為培育優秀人才，激勵基層員工士氣，並落實市府所訂定「台南市政府及所屬機關公務人員職期調任實施計畫」，增進不同機關主管人員專業領域行政歷練，秉持「培養在地治理人才」及「適才適所」的原則，考量每個主管人力專長及配合各行政區之特色，希望透過調任不同行政區域服務的歷練，增加區長地方治理能力。