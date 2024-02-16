台灣燈會沒看頭？黃偉哲：見不得台南好

2024台灣燈會在台南舉辦，台南市府先展示安平燈區30組作品，位於高鐵燈區的主燈「龍來台南」元宵節才啟燈。由於春節大批遊客走訪安平燈區，抱怨台南燈會沒看頭，甚至比不上16年前在台南辦的台灣燈會，市長黃偉哲昨親上火線說，國家燈會只展15天，安平燈區是延長國家燈會，還直言「有人見不得台南好」。

黃偉哲表示，美國有線電視新聞網（CNN）羅列2024年全球最值得造訪的24個城市中，台南市代表台灣，也是台灣唯一入榜的城市，再過幾天2024台灣燈會高鐵燈區將開燈展演，公務人員犧牲休假服務各地遊客。可讓來自全國各地的賞燈遊客見證台南人榮耀。

南市觀旅局長林國華說，台灣燈會是指元宵節開燈，有國家燈會主燈，今年為提升觀光產業效益，加碼為2個展區，以安平展區拉長天數，民眾也多一處賞燈。有遊客表示，安平燈區的林默娘公園僅一些燈區展示，只有無人機和焰火有看頭，也有遊客說，安平燈區綿延好幾公里，跳脫傳統花燈型式，是場聲光大秀，反而考驗體力。

南市府表示，「2024龍耀台南」燈會預算近5.195億元，規畫兩大燈區，安平燈區有30件作品，且有明華園總團等數百場精采表演，至於高鐵燈區在大台南會展中心及周邊，有近300件各式光影燈藝作品，近日已組裝完成陸續展演測試。

安平區市議員林依婷說，安平燈區是從安億路到台南運河，沿著大範圍布置的燈光展覽，美或不美是主觀感受，但春節期間已成功將遊客帶到台南。