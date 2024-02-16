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南科善化重劃案11月開工 設3.7公頃住宅區

聯合報／ 記者莊曜聰／台南報導
台南善化區興華市地重劃案位在蛋黃區，預計11月動工。圖／台南市地政局提供
台南善化區興華市地重劃案位在蛋黃區，預計11月動工。圖／台南市地政局提供

內政部去年通過台南善化區興華市地重劃案，市府下月起公告並辦說明會，預計11月開工；由於鄰近善化火車站、善化高中、夜市等，是當地蛋黃區，且近年南科園區帶動周遭發展，市府表示，此處總開發面積約5.73公頃，其中有3.71公頃住宅區，將提供南科居住需求。在地里長盼藉此興建活動中心，市府回應納入考量。

南市地政局指出，興華市地重劃區在41年前都市計畫的運動場用地，無迫切需要，規畫成公園兼滯洪池，對颱風、雨季減洪有實質幫助，除了住宅區外，其餘公設用地2.02公頃，重劃完土地形狀方正、公共設施完善。

大家房屋善化南科店店長陳雅玲說，重劃案北側有大成陸橋與變電所，東側則緊鄰鐵軌，加上地主多整合不易，多年來少有買賣移轉，加上善化蛋黃區土地稀少，日前鄰近土地成交價達1坪45萬的高價，重劃後釋出建地可形成一社區，若規畫完善，前景可期。

重劃區所在的坐駕里里長林怡珊說，里民目前超過6000人，但因土地問題發展受限，連活動中心都只能用大成陸橋下的空間，未來興華段市地重劃若順利，希望興建活動中心、結合長照與公托資源。

南科 火車站 重劃區

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