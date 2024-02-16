聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市拚好孕 雲縣走國際路線

聯合報／ 記者魯永明黃于凡陳苡葳／連線報導
雲林縣府昨新春團拜，以聯合國概念創意穿搭，「與世界接軌」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣府昨新春團拜，以聯合國概念創意穿搭，「與世界接軌」。記者陳苡葳／攝影

昨天新春第1個上班日，雲嘉首長率領團拜，嘉義市長黃敏惠指出，去年人口是近10年首度正成長，希望重現龍年生育盛況；嘉縣長翁章梁說，縣府到高鐵兩側共367多公頃重劃區將公辦開發，今年還將有重大建設；雲林縣長張麗善率主管以聯合國概念創意穿搭，結合竹杖健走，「伸出手與世界接軌」。

嘉市府、南區國稅局嘉市分局在市府中庭辦春節團拜，安排榮光幼兒園小朋友跳舞，桌上擺象徵早生貴子紅棗、花生、桂圓、蓮子等零嘴；市府民政處表示，去年人口26萬3584人較前年增加66人，是自2014以來，人口數與前1年相較首度正成長，讓人振奮。

市長黃敏惠說，建構友善育兒環境要催婚、催生，期許適婚男女結婚、生育。

嘉縣府團拜主題訂為「龍來運轉、破繭而出」，溪口國小擊樂隊表演，翁章梁也打戰鼓，用鼓聲提升團隊士氣；翁說，農工大縣正在開花結果，高鐵站要蓋Outlet，帶動人潮聚集，該基地附近1塊5公頃台糖土地，最近就會完成標租，盼有更大商業投資進駐，他上周也拜訪台糖董事長楊明州希望釋放更多土地。

雲林縣政府在縣立體育館辦新春團拜，場面趣味且響應環保永續，縣長張麗善說，今年是雲林縣的國際友誼年，打頭陣是6日邀請菲律賓、日本等駐台外賓參與北港燈會啟燈，展現「愈在地，愈國際」精神，開春首場則將於4月在草嶺竹創森基地，迎接世界竹博覽會。

催婚 幼兒園 張麗善 楊明州 翁章梁 雲林 高鐵 黃敏惠

延伸閱讀

嘉義縣迎來重大投資潮 380公頃重劃區過關正草擬計畫書

雲林公務員新春團拜出這招 張麗善：愈在地，愈國際！

春燕來了！嘉義市人口近10年首度成長 龍年到黃敏惠催生

影／春節開工團拜嘉義市府準備4種零嘴 黃敏惠許2心願

相關新聞

台南二仁溪海岸線退縮 崗哨幾滅頂

台南市南區二仁溪出海口20年前沙灘上可見矗立著崗哨碉堡，但歷年來海平面下降、沙灘流失，如今崗哨僅露出頂部約40公分，其他...

嘉市拚好孕 雲縣走國際路線

昨天新春第1個上班日，雲嘉首長率領團拜，嘉義市長黃敏惠指出，去年人口是近10年首度正成長，希望重現龍年生育盛況；嘉縣長翁...

南科善化重劃案11月開工 設3.7公頃住宅區

內政部去年通過台南善化區興華市地重劃案，市府下月起公告並辦說明會，預計11月開工；由於鄰近善化火車站、善化高中、夜市等，...

台灣燈會沒看頭？黃偉哲：見不得台南好

2024台灣燈會在台南舉辦，台南市府先展示安平燈區30組作品，位於高鐵燈區的主燈「龍來台南」元宵節才啟燈。由於春節大批遊...

嘉義市文財殿金孔雀 借4千人發財金

春節到廟宇求財，嘉義市文財殿初一到初五前來借發財金逾8千人，廟方表示，人數及發財金都創新高；另，嘉縣東石鄉港口宮春節舉辦...

黃偉哲任內要拚1里1個活動中心 尚有36里要突破困境

台南市長黃偉哲上任以來已動土建置24處活動中心，台南市政府民政局今天市政會議專案報告目前推動進度，預計今年可再新增完工啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。