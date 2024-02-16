嘉市拚好孕 雲縣走國際路線

昨天新春第1個上班日，雲嘉首長率領團拜，嘉義市長黃敏惠指出，去年人口是近10年首度正成長，希望重現龍年生育盛況；嘉縣長翁章梁說，縣府到高鐵兩側共367多公頃重劃區將公辦開發，今年還將有重大建設；雲林縣長張麗善率主管以聯合國概念創意穿搭，結合竹杖健走，「伸出手與世界接軌」。

嘉市府、南區國稅局嘉市分局在市府中庭辦春節團拜，安排榮光幼兒園小朋友跳舞，桌上擺象徵早生貴子紅棗、花生、桂圓、蓮子等零嘴；市府民政處表示，去年人口26萬3584人較前年增加66人，是自2014以來，人口數與前1年相較首度正成長，讓人振奮。

市長黃敏惠說，建構友善育兒環境要催婚、催生，期許適婚男女結婚、生育。

嘉縣府團拜主題訂為「龍來運轉、破繭而出」，溪口國小擊樂隊表演，翁章梁也打戰鼓，用鼓聲提升團隊士氣；翁說，農工大縣正在開花結果，高鐵站要蓋Outlet，帶動人潮聚集，該基地附近1塊5公頃台糖土地，最近就會完成標租，盼有更大商業投資進駐，他上周也拜訪台糖董事長楊明州希望釋放更多土地。

雲林縣政府在縣立體育館辦新春團拜，場面趣味且響應環保永續，縣長張麗善說，今年是雲林縣的國際友誼年，打頭陣是6日邀請菲律賓、日本等駐台外賓參與北港燈會啟燈，展現「愈在地，愈國際」精神，開春首場則將於4月在草嶺竹創森基地，迎接世界竹博覽會。