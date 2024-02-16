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嘉義市文財殿金孔雀 借4千人發財金
春節到廟宇求財，嘉義市文財殿初一到初五前來借發財金逾8千人，廟方表示，人數及發財金都創新高；另，嘉縣東石鄉港口宮春節舉辦「擲筊活動」，在新竹工作的莊棋淵以連10筊贏下最大獎80萬元汽車，二獎60萬元汽車有2人以9筊平手，昨現場擲筊決定勝利者。
嘉市文財殿供奉的金孔雀全台獨一無二，吸引民眾「換水錢」補財庫，祈求新的一年財神關照、荷包滿滿，春節期間過平安橋人數1萬7千人，廟方也免費提供平安圓、齋麵逾4千斤。
文財殿總幹事林天河說，發財金須擲出2次聖筊才能借，去年約8千人參加，共4276人借到發財金，比前年3800人多近500人，今年欲借發財金逾8千人，僅一半4千多人如願；而去年借到發財金至今還有400多人未還，還發財金的信眾，沒再出現萬元以上大筆金額，顯示經濟景氣不如預期。
此外，東石鄉港口宮擲筊活動今年祭出轎車、電視等好禮，添香油錢1000元就可以參加，另個活動為添100元香油錢，可參加擲筊拿iPhone、金媽祖，累計進帳1590多萬元香油錢，高於去年。
廟方昨天舉辦頒獎典禮，連擲10筊的莊棋淵開著獎品繞廟前一圈，他說，第1次報名，會把車留下來自己開、保平安；而同為擲出次高9筊的蘇俊瀚、李進龍現場擲筊對決，蘇俊瀚勝出。
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