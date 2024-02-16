台南二仁溪海岸線退縮 崗哨幾滅頂

台南市南區二仁溪出海口20年前沙灘上可見矗立著崗哨碉堡，但歷年來海平面下降、沙灘流失，如今崗哨僅露出頂部約40公分，其他都沒入海中，乍看以為是消波塊殘留物，魚塭也因此消失，居民更憂心逼近家園；環保團體指出，出海口沙灘退縮數百公尺是嚴重警訊，應有積極作為。市府表示，將爭取經費擴大養灘面積。

南市水利局長邱忠川說，這幾年台南海岸線都有退縮情形，市府也努力在減緩退縮速度，其中二仁溪出海口到喜樹黃金海岸因退縮嚴重，水利署第6河川分署採養灘方式、並有成效，部分流失的海灘已逐漸恢復。

家住灣裡、常在出海口釣魚的陳姓市民說，從小就來此網魚、釣魚，以前是在台17線二仁溪橋外的沙洲垂釣，現在已後退到消波塊上，或是橋內沙洲，而出海口沙洲的消失，難免會讓人擔心家園安全，應減少過多人為開發。

台南社區大學近日出示長年來守護二仁溪的紀錄，2004年出海口有大片沙洲，長達3、4百公尺，沙洲上還有過去警總的潛藏式崗哨碉堡，軍人可在其內透過洞口向外瞭望，到了2009年此處沙洲已明顯後退，約1.8公尺高崗哨泰半沒入海中，見證了海岸線退縮的嚴重。

社大研究員晁瑞光也完整記錄二仁溪出海口的變化，他說，20多年前這裡仍是漁民捕魚苗的地方，還建有工寮，工寮後方甚至有魚塭，現在這片沙洲已沒了，工寮、魚塭也早被淹沒，沙嘴已經退後到二仁溪橋內約70公尺。

晁瑞光指出，對比二仁溪出海口南岸的高雄與北岸的台南，台南這端河川內的沙持續在減少，高雄端則在增多，出海口有北沙南飄情形，另，出海口北側黃金海岸雖養灘有成，但每次汛期來臨，颱風可能影響養灘成效，水利單位應未雨綢繆，做好防範。