黃偉哲任內要拚1里1個活動中心 尚有36里要突破困境

台南市長黃偉哲上任以來已動土建置24處活動中心，台南市政府民政局今天市政會議專案報告目前推動進度，預計今年可再新增完工啟用16案。

民政局表示，台南市現有活動中心有504座，由民政局管理的有355座，社會局管理的有149座，尚無活動中心的則有16區的34里。南市府除了針對原有建物做耐震補強，也積極向中央爭取預算新建活動中心，累積已爭取逾4.4億元前瞻經費，另外再自籌8億多元。

民政局指出，目前已啟動新建、重建或耐震補強的活動中心與區政大樓有141案，95案已完成啟用。尚在前置規畫有6案、在設計作業階段有5案、進行工程招標有2案、正在施工作業有29案、已完工驗收有4案。預計今年可再新增完工啟用16案。

民政局也提到目前面臨的困境，例如近年來地方爭取建設活動中心的訴求越來越多，用地取得不易，再加上物價波動導致工程發包不易。在預算有限之下，除了爭取中央經費，也採取多元方式規畫，例如建物規畫立體停車場、托育或長照功能，以複合式經營館舍，減輕財政壓力。

民政局說，針對還沒有活動中心可使用的34個里，市府透過多元方式堆動，例如永康區正強里活動中心，就結合社宅納入今年的參建計畫執行；東區成大里活動中心，則以價購方式編列預算，並分期分年執行；東區東智里活動中心則以容積移轉取得土地；仁德區新田里活動中心則是辦理都市計畫個案變更，由地主捐贈土地及建物。

市長黃偉哲強調，活動中心是基礎建設，不論是耐震補強或是新建工程，正在規畫推動的都要盡速進行，至於還沒有活動中心的里，請相關單位加緊腳步取得適合用地，讓市民有好的休閒設施。