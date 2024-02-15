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台灣燈會高鐵燈區競賽花燈將登場 教育局：電台先說為快

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台灣燈會高鐵燈區將在2月24日登場，花燈競賽專區是主燈區外的重點項目，南市老師到教育電台說明今年的花燈作品特色。圖／南市教育局提供
台灣燈會高鐵燈區將在2月24日登場，花燈競賽專區是主燈區外的重點項目，南市老師到教育電台說明今年的花燈作品特色。圖／南市教育局提供

台灣燈會高鐵燈區將在2月24日登場，其中花燈競賽專區是主燈區外的重點項目，今年共有258件參展，18日起陸續分批分流收件，20及21日評審，23日公布優勝作品，榮獲燈王作品可得8萬元獎金，市長期待燈王留台南

台灣燈會花燈競賽專區安排在台南高鐵中央燈區旁，為讓民眾了解花燈特色，教育局安排主任秘書楊智雄及北區立人國小美術藝才班老師吳欣蓁、黃莉婷現身說法，並分享師生創作花燈的心路歷程，訪談將於16日上午10時在國立教育廣播電台台南教育新風貌(FM107.7)節目中播出，歡迎市民朋友收聽。

市長黃偉哲表示，今年花燈競賽參賽作品競爭激烈，計有258件報名參展，較去年增加68件，其中有近7成作品出自台南，感謝學校師生及市民鄉親熱情相挺，同時也感謝其他縣市機關、學校及團體共同參與；今年榮獲燈王作品可得8萬元獎金，希望燈王能留在台南。

教育局長鄭新輝說，目前積極籌備相關前置作業，花燈台座及電力布線已進場完成配置，並將於2月18日至20日陸續分批分流收件，2月20及21日分別進行夜間及日間評審，2月23日公布獲得燈王及特優等優勝作品名單，並於3月9日在長榮大學綜合體育館舉行頒獎典禮。

教育局表示，在2月16日的廣播節目中，將說明今年的花燈作品特色和往年有何不同、競賽燈區的布置規畫和動線安排，以及學校現場師生在參與花燈競賽作品過程中，經歷哪些創作發想、理念呈現及難忘的經驗等小故事。為讓市民了解花燈競賽活動，規畫了一系列行銷宣傳，後續還會搭配空拍縮時攝影紀錄，讓市民朋友在時光快速流轉中，感受花燈競賽燈區從無到點亮星空的震撼視覺效果。

台南 台灣燈會 花燈

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