瘦肉精解疑雲規畫邀中市府？ 食藥署下周召開專家會議

食藥署、台中市年前同步複驗同一盒國產台糖冷凍安心豚梅花肉片，都檢出含有不得檢出的瘦肉精西布特羅。食藥署今表示，預計下周召開專家會議，要找出問題出在哪，有規畫邀請台中市府人員。台中市食安處說明，目前尚未接獲食藥署正式通知。

台中市食安處本月2日公布抽檢台糖冷凍梅花豬肉片驗出國產豬肉檢出西布特羅0.002ppm，但農業部針對來源畜牧場豬隻血清、毛髮、飼料和同批肉品，抽檢45件樣本都是零檢出，引發爭議。寫了釐清，食藥署、台中市在本月7日同步複驗同一盒肉品，都採衛福部公告檢驗方法，分別檢出0.001ppm、0.002ppm，都驗出微量西布特羅。

食藥署副署長林金富表示，許多專家目前還在國外，僅確定下周召開專家會議，預計邀請食品安全衛生領域、獸醫、實驗室分析化學專家、畜牧場端專家，還有行政機關如衛福部、農業部、經濟部、食品安全辦公室等單位。至於是否邀請台中市府人員？有規畫但還沒定調，但細節還需要聯絡，需視議程安排，專家是否需要台中相關人員列席。

台中市食安處說明，台中市政府為台中市食安稽查與檢驗的主管及監督機關，依法稽查食品安全，與市場通路隨機抽驗，並檢驗抽驗的檢體。目前中央與地方都驗出該梅花肉片殘留瘦肉精西布特羅，檢出結論無爭議，且該商品是自販售通路隨機抽檢後驗出，至於源頭與成因，尚需等待中央其他單位調查結果，找出原因才能最終定論。

台中市食安處強調，證據到哪裡，就跟民眾報告到哪裡，市府抱持正向的態度看待食安問題，將持續加強市售肉品標示稽查及抽驗工作。