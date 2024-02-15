快訊

春節期間驚傳噩耗…民進黨不分區被提名人陳俊翰離世 享年40歲

熱海大飯店月底熄燈 首個「溫泉宿舍」含水電每日僅百元也走入歷史

昔All in台積電慘賠一輛大牛 Joeman今709元畢業爽喊：一股不賣奇蹟自來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

接任台南市議會祕書長「峰迴路轉」？ 顏昇祺回應：自然就好

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會新任祕書長顏昇祺，人事案令外界有點峰迴路轉，他個人表示是以平常心待之。記者吳淑玲／攝影
台南市議會新任祕書長顏昇祺，人事案令外界有點峰迴路轉，他個人表示是以平常心待之。記者吳淑玲／攝影

春節過後開工首日，台南市議會今天舉行新春團拜，議長邱莉莉和副議長林志展雙雙缺席，新任祕書長顏昇祺成會場另一焦點，顏曾擔任安南區長13年，2019年轉任市議會祕書室主任，後接副祕書長，一度被視為祕書長的人選，但去年又自願回鍋祕書室主任，原祕書長徐健麟今年元月請辭，顏昇祺2月1日接任祕書長，外界認為是「峰迴路轉」，顏昇祺說「讓他做什麼就做什麼」、「自然就好」。

台南市議會秘書長汪啟瑞去年7月15日屆齡退休，職位由台南市政府的市長室主任徐健麟接任，以簡任第12職等資格權理簡任第13職等職務，但今年元月初徐健麟請辭祕書長，回任台南市政府參議，他表示到議會半年多，是過去公職生涯，不曾有的歷練，對於議會運作及議員有更多的認識，希望回任市府後，對市府及市長黃偉哲能有更大的襄助。

徐健麟辭職後，議會祕書長確定由原祕書室主任顏昇祺接任，顏昇祺從基層公務員做起，曾擔任保育科長，歷任前市長張燦鍙、許添財到縣市合併後的台南市長賴清德、黃偉哲，尤其是擔任安南區長長達13年，2019年從才安南區長調任議會祕書室主任，後又接任副祕書長，外界認為就是準備接任祕書長。

但去年顏昇祺7月自願降等回任秘書室主任，當時對外說法是「暫時想休息」，今年元月原祕書長徐健麟回任台南市政府參議後，顏昇祺今年2月1日接任祕書長。

顏昇祺說，對於職務都沒有特別想法，順其自然，今年1月31日議長邱莉莉詢問接任祕書長的意願，2月1日接獲派令，「派他做什麼事就做什麼」、「自然就好」；顏昇祺在安南區長13年任內，受邀擔任家祭「點主官」服務上萬人，就是本著服務、助人的想法，公務生涯剩不到3年，會全力以赴做好任內工作。

主任 黃偉哲

延伸閱讀

也太敬業！和黃偉哲拍三連拍 林襄超短裙險走光

台南市議會團拜 議長邱莉莉和副議長林志展這原因缺席

16年再辦台灣燈會 安平燈區不如2008年？黃偉哲這樣說

南市府新春團拜 黃偉哲：全力辦好2024台灣燈會

相關新聞

北港主燈神龍見首不見尾！遊客探尋原來龍尾在這 距離1公里外

台灣燈會原鄉的雲林縣北港燈會主燈位在北港圓環顏思齊紀念碑的「龍耀雲騰」，由北港旅美知名大師蔡爾平操刀設計，工法獨特，啟燈...

金石堂台南新營店熄燈 原址最快5月進駐「連鎖複合式商場」

連鎖書店金石堂台南新營門市昨天熄燈，地方一片惋惜聲，業者今天忙整理貨品僅留小門方便作業，據知，原址已確定有新商家進駐；總...

接任台南市議會祕書長「峰迴路轉」？ 顏昇祺回應：自然就好

春節過後開工首日，台南市議會今天舉行新春團拜，議長邱莉莉和副議長林志展雙雙缺席，新任祕書長顏昇祺成會場另一焦點，顏曾擔任...

台南春節旅遊人次破千萬！平均住宿率近9成 知名旅館全滿

春節7天連假，台南在台灣燈會、各地燈會光節及精彩春節活動加持下，吸引逾千萬旅遊人次造訪，平均住宿率近9成；市長黃偉哲指台...

台南市議會團拜 議長邱莉莉和副議長林志展這原因缺席

大年初六開工，台南市議會照往例舉行新春團拜活動，議長邱莉莉和副議長林志展罕見都缺席，由民進黨團前總召郭鴻儀擔任主祭，台南...

嘉縣東石港口宮千元擲筊拚80萬轎車 他連擲10聖筊拔得頭籌

嘉義縣東石鄉港口宮大年初一至初五舉辦「擲筊活動」，祭出轎車、金媽祖、iPhone15等好禮，春節期間有1590多萬元香油...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。