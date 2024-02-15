接任台南市議會祕書長「峰迴路轉」？ 顏昇祺回應：自然就好

春節過後開工首日，台南市議會今天舉行新春團拜，議長邱莉莉和副議長林志展雙雙缺席，新任祕書長顏昇祺成會場另一焦點，顏曾擔任安南區長13年，2019年轉任市議會祕書室主任，後接副祕書長，一度被視為祕書長的人選，但去年又自願回鍋祕書室主任，原祕書長徐健麟今年元月請辭，顏昇祺2月1日接任祕書長，外界認為是「峰迴路轉」，顏昇祺說「讓他做什麼就做什麼」、「自然就好」。

台南市議會秘書長汪啟瑞去年7月15日屆齡退休，職位由台南市政府的市長室主任徐健麟接任，以簡任第12職等資格權理簡任第13職等職務，但今年元月初徐健麟請辭祕書長，回任台南市政府參議，他表示到議會半年多，是過去公職生涯，不曾有的歷練，對於議會運作及議員有更多的認識，希望回任市府後，對市府及市長黃偉哲能有更大的襄助。

徐健麟辭職後，議會祕書長確定由原祕書室主任顏昇祺接任，顏昇祺從基層公務員做起，曾擔任保育科長，歷任前市長張燦鍙、許添財到縣市合併後的台南市長賴清德、黃偉哲，尤其是擔任安南區長長達13年，2019年從才安南區長調任議會祕書室主任，後又接任副祕書長，外界認為就是準備接任祕書長。

但去年顏昇祺7月自願降等回任秘書室主任，當時對外說法是「暫時想休息」，今年元月原祕書長徐健麟回任台南市政府參議後，顏昇祺今年2月1日接任祕書長。

顏昇祺說，對於職務都沒有特別想法，順其自然，今年1月31日議長邱莉莉詢問接任祕書長的意願，2月1日接獲派令，「派他做什麼事就做什麼」、「自然就好」；顏昇祺在安南區長13年任內，受邀擔任家祭「點主官」服務上萬人，就是本著服務、助人的想法，公務生涯剩不到3年，會全力以赴做好任內工作。