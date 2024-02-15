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嘉縣東石港口宮千元擲筊拚80萬轎車 他連擲10聖筊拔得頭籌

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣東石鄉港口宮農曆春節舉辦「擲筊活動」，在新竹工作的莊棋淵（右）以10筊贏下最大獎80萬汽車。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石鄉港口宮農曆春節舉辦「擲筊活動」，在新竹工作的莊棋淵（右）以10筊贏下最大獎80萬汽車。記者黃于凡／攝影

嘉義縣東石鄉港口宮大年初一至初五舉辦「擲筊活動」，祭出轎車、金媽祖、iPhone15等好禮，春節期間有1590多萬元香油錢，較去年成長190多萬元，在新竹工作的莊棋淵以10筊贏下最大獎80萬汽車，二獎60萬元汽車有2人9筊平手，最終現場PK由媽祖契子蘇俊瀚獲得。

廟方表示，今年擲筊活動有汽機車等大獎，添香油錢1000元就可以擲筊搏汽車、機車及液晶電視，每天還送出1尊重達1兩多的黃金媽祖和1支全新iPhone15，只要添香油錢100元就有機會，吸引許多民眾報名擲筊，廟埕過年期間大排長龍，五天約有30萬人次造訪。

東石鄉港口宮主委陳慶堂說，今年參加擲筊搏汽車香油錢共200多萬，擲金媽祖每天約有15萬元至17萬元，而擲iPhone手機每天也有10萬元香油錢，希望明年可以更好，再加上過平安橋等收入，過年期間香油錢共收1590萬元，破去年1409萬紀錄，真的是媽祖有保佑。

廟方今天舉辦頒獎典禮，並進行二獎1500CC汽車PK賽，讓擲出9筊蘇俊瀚和李進龍現場擲筊PK。蘇俊瀚自稱是媽祖契子，每年都會從台北特地南下港口宮拜拜，好手氣獲第二名，李進龍12年前曾是汽車大獎得主，今特地開著媽祖送的車回港口宮，擲筊定第3名。

擲出10筊的莊棋淵說，這是他第一次報名擲汽車比賽，擲筊過程圍觀民眾都在大喊、吆喝，讓他擲筊時很緊張，會把車留下來自己開、保平安。莊棋淵今天開著80萬汽車，戴主委陳慶堂在廟前繞一圈，陳慶堂說，要連續擲出聖筊不容易，得主很有福氣，都是媽祖選的。

嘉義縣東石鄉港口宮農曆春節舉辦「擲筊活動」，媽祖契子蘇俊瀚獲得二獎60萬元汽車。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石鄉港口宮農曆春節舉辦「擲筊活動」，媽祖契子蘇俊瀚獲得二獎60萬元汽車。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石鄉港口宮農曆春節舉辦「擲筊活動」，五天吸引30萬人次造訪，今天舉辦頒獎典禮。吸引記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石鄉港口宮農曆春節舉辦「擲筊活動」，五天吸引30萬人次造訪，今天舉辦頒獎典禮。吸引記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石鄉港口宮農曆春節舉辦「擲筊活動」，在新竹工作的莊棋淵（右）以10筊贏下最大獎80萬汽車。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石鄉港口宮農曆春節舉辦「擲筊活動」，在新竹工作的莊棋淵（右）以10筊贏下最大獎80萬汽車。記者黃于凡／攝影

媽祖 新竹 東石

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