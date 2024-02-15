嘉義縣迎來重大投資潮 380公頃重劃區過關正草擬計畫書

嘉義縣產業蓬勃發展，縣長翁章梁今天率縣府主管新春團拜，將主題訂為「龍來運轉、破繭而出」。翁章梁表示，農工大縣正在開花結果，工業、科技及無人機等產業進駐，再加上去年底Outlet宣布落腳，今年還有「重大建設」繼續投資，均衡發展將是施政重要一環。

翁章梁說，嘉義縣今年將迎來重大投資，勢必引爆周遭產業進駐，帶起另一波高潮，嘉義科學園區將連接中科、南科，扮演承上啓下角色；縣府到高鐵兩側共380多公頃重劃區，公辦開發居民同意比例已通過，正草擬計畫書，將結合科技及綠能，打造台灣最先進城市。

翁章梁指出，Outlet帶動人潮聚集，讓大家從觀望到想投資，縣府及高鐵站周邊有許多台糖土地，他上周特地拜訪台糖董事長楊明州，盼台糖配合嘉義縣發展，釋放土地讓更多投資者設廠；Outlet附近一塊5公頃台糖土地，最近就會完成標租，盼有更大商業投資進駐。

翁章梁說，嘉義縣晚開發、晚成長，均衡發展是施政重要一環，農業從蓬勃發展到缺工，近年協助導入科技，打造188處智慧農業示範場，翻轉夕陽產業吸引年輕人返鄉，嘉義優鮮品牌逐漸站穩腳步，與線上、實體通路結合，進軍新加坡、日本，今年將致力出口加工品。